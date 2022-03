Schönwalde-Glien: Umwelttag – der Müll muss weg!

Schönwalde-Glien

Bereits zum 18. Mal wird am kommenden Sonnabend, 2. April, in der Gemeinde Schönwalde-Glien mit ihren sieben Ortsteilen traditionell der Umwelttag begangen. Besonderes Augenmerk wird dabei auf das Einsammeln von Müll und Unrat gelegt, erklärt Gemeindesprecherin Annette Häßler.

„Viel Müll hat sich in den Waldgebieten und an den Straßenrändern angesammelt“, sagt Häßler und blickt auf die Aktion am Sonnabend voraus, die in allen sieben Ortsteilen stattfindet. Bei der sollen unter anderem „achtlos weggeworfene Flaschen, Papier und sonstiger Müll aufgesammelt werden“. Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) hofft auf eine große Beteiligung der Schönwalder und breite Resonanz. „Helfen Sie mit, unsere Gemeinde von Müll und Unrat zu befreien, um sie attraktiv für uns alle zu machen“, appelliert er an die Einwohnerinnen und Einwohner. Der Bürgermeister teilt zudem mit: „Jeder Ortsteil hat über die Ortsvorsteher und Vereinsvorstände Treffpunkte für die Abholung von Müllsäcken bereitgestellt.“

Die Treffpunkt für die Müllsammelaktion in Schönwalde-Glien am Umwelttag im Überblick:

Gesammelt wird in den Ortsteilen am Sonnabendvormittag. Die Treffpunkte und Uhrzeiten für die Aktionen sind in den einzelnen Ortsteilen wie folgt:

Grünefeld: Feuerwehrgerätehaus, 8 bis 12 Uhr

Paaren im Glien: Dorfgemeinschaftshaus, 9 bis 12 Uhr

Pausin: Jugendclub Waldschule, ab 8 Uhr

Perwenitz: Feuerwehrgerätehaus, 9 bis 13 Uhr

Schönwalde-Dorf: Feuerwehrgerätehaus, 9 bis 12 Uhr

Schönwalde-Siedlung: Kita Sonnenschein, 9 bis 13 Uhr

Wansdorf: Feuerwehrgerätehaus, 9 bis 13 Uhr

Die Gemeindeverwaltung bittet alle Schönwalderinnen und Schönwalder um aktive Mithilfe bei der Aktion, „denn Schön(im)Walde-Glien soll es werden!“ heißt es. Hingewiesen wird auch die Einhaltung der Regeln der aktuell geltenden Corona-Eindämmungsverordnung während der Aktion.

Zuletzt hatten mehrere Schönwalderinnen und Schönwalder bereits im Rahmen der regionalen Müllsammelaktion der Europa Union Havelland vor rund zwei Wochen jede Menge Müll in Schönwalde-Glien aus der Natur eingesammelt (MAZ berichtete). Bei der Aktion waren insgesamt über einhundert Müllsäcke voller Unrat von Freiwilligen zusammengetragen worden, nicht nur in Schönwalde, sondern auch in Dallgow und Falkensee. In der Gartenstadt wird der Umwelttag am 30. April begangen. Auch dort sind dann von 9 bis 12 Uhr alle Falkenseerinnen und Falkenseer dazu aufgerufen, die Stadt von Müll und Unrat zu befreien. Dieser wird nach Abschluss der Aktion von der städtischen Grünpflege zur Entsorgung eingesammelt.

Von Nadine Bieneck