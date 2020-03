Viele Gemeindevertreter bleiben Sitzung fern

Schönwalde-Glien

Eigentlich hatte Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme ( CDU) schon damit gerechnet, die Gemeindevertretersitzung am Donnerstagabend vertagen zu müssen. Doch dann war die Gemeindevertretung mit zehn stimmberechtigten Personen knapp beschlussfähig. Durch die Corona-Schutzbestimmungen lief die Sitzung in der Aula der Grundschule Menschenskinder etwas anders ab als sonst.

Alle Anwesenden mussten sich am Eingang mit voller Anschrift in eine Liste eintragen. Desinfektionsmittel stand bereit, eine Tonaufzeichnung lief und die Gemeindevertreter saßen an vereinzelten, zwei Meter langen Tischen. Jeweils eine Person pro Kopfende, um den Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Die erwartete Präsentation von Stadler Rail zu ihrem Bauvorhaben in Perwenitz fiel wegen der Corona-Warnungen aus. Bürgermeister Bodo Oehme ging in seinem Bericht davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu einer allgemeinen Ausgangssperre komme, da sich viele Bürger nicht an die Kontaktminimierung hielten.

Die Fraktionen der Grünen und Linke/Familie/Forum blieben der Sitzung fern. Die Abstimmungen lagen somit in den Händen von CDU, SPD und AfD. Bündnis 90/Die Grünen hatte in einem offenen Brief erklärt, der Bevölkerung ein Vorbild sein zu wollen und sich darum an die Kontaktreduzierung zu halten.

Laut dem Brief ergebe es keinen Sinn, Schule und Kitas zu schließen und dann die Gemeindevertretersitzung einzuberufen. Die betreffenden Tagesordnungspunkte könnten ebensogut bei der nächsten Sitzung im April behandelt werden. Dieser Argumentation schloss sich die Fraktion Linke/Familie/Forum an, wie der Fraktionsvorsitzende Knut Fröhlich-Leitert der MAZ berichtet.

Der Vorsitzende Siegfried Spallek und der erste Stellvertreter André Barkowski waren an diesem Abend nicht dabei. Daher leitete die zweite Stellvertreterin, Eva Huntemann, die Sitzung. Huntemann ist Fraktionsvorsitzende der AfD.

Auf der Tagesordnung standen vorwiegend Bebauungsplanänderungen und Veränderungssperren. Betroffen war unter anderem das Wohngebiet „Nordmärkische“, wo die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse neu definiert werden musste, da es neue Bestimmungen in der Bauordnung gibt. Eigentlich sind nur zwei Geschosse erlaubt.

Weil sich eine Begrifflichkeit zu Aufenthaltsräumen im Dachgeschoss geändert hat, sind offensichtlich dreigeschossige Wohnhäuser nicht mehr zu verhindern. Das Gleiche gilt für das Wohngebiet, in dem die Straßen Baumalleenamen haben, rund um den Habichtsteig, den Amselsteig, den Fasanensteig, im Gebiet der Germanischen Stämme und im Bereich der Straßen mit Brandenburger Ortsnamen. Von den zehn Gemeindevertreter stimmten jeweils neun für die Bebauungsplanänderungen und es gab jeweils eine Enthaltung.

Zudem wurde für den geplanten Weihnachtsmarkt am 6. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag beschlossen.

Die Gemeindevertreter bekundeten ihr Interesse, entlang des Havelkanals (bei der L20) einen wasserbegleitenden Radweg zu bauen, sofern der Bund eine Förderung in Höhe von 90 Prozent der Baukosten trägt. Laut Bürgermeister Bodo Oehme gebe es nun die Möglichkeit, entsprechende Fördermittel zu beantragen.

Oehme bedankte sich bei den Teilnehmern, da die Gemeinde so handlungsfähig bleibe und durch die Beschlüsse weiteres Arbeiten möglich sei.

Von Vivien Tharun