Die Feuerwehrleute der Gemeinde Schönwalde-Glien treibt ein Problem um: Die Ortswehren sollen und müssen – ebenso wie die Gemeinde – weiter wachsen. Doch es fehlt in den Ortsteilen an bezahlbarem Wohnrauch auch für die Einsatzkräfte, die so dringend gebracht werden. Das Problem kam bei der Diskussion um den neuen Gefahrenabwehrbedarfsplan auf den Tisch.