Schönwalde-Glien wartet auf den Wahltag – elf Urnen- und drei Briefwahllokale stehen bereit

Schönwalde

Die insgesamt 125 Wahlhelfer in Schönwalde-Glien stehen in den Startlöchern. Sie besetzen am Sonntag die insgesamt elf Urnenwahllokale sowie drei Briefwahllokale, wenn der Bundestag gewählt wird. Bereits im Vorfeld der Wahl bestätigen auch die Schönwalder den bundesweiten Trend zur Briefwahl. „Wir haben circa tausend Briefwähler mehr als noch bei der letzten Bundestagswahl 2017“, sagt Gemeindesprecherin Annett Häßler. Aus diesem Grund wurde die Zahl der Briefwahllokale in Schönwalde von einem, wie in 2017, auf drei aufgestockt. In diesen sind am Sonntag 22 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Einsatz.

Der kleinste Wahlbezirk der Gemeinde liegt im Ortsteil Grünefeld. Das Wahllokal befindet sich in den Räumen der Ortsfeuerwehr. Der größte Wahlbezirk befindet sich unterdessen im Ortsteil Siedlung. Dessen Wahllokal befindet sich im Rathaus (Raumnummer 2.19). Wie die Gemeinde zudem mitteilte, treten die Briefwahlvorstände zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses bereits 15 Uhr im Jugendclub (Fehrbelliner Straße) und der Turnhalle im Sachsenweg zusammen. Die Wahlergebnisse aus Schönwalde können am Abend über die Website der Gemeinde unter www.schoenwalde-glien.de verfolgt werden.

Von Nadine Bieneck