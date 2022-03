Einen ersten Fahndungserfolg konnte die Polizei nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Schönwalder Ortsteil Siedlung am Montagabend kurz nach 21 Uhr vermelden. So konnte durch die Beamten am Dienstag das Fluchtfahrzeug der zwei bislang unbekannten Täter gefunden werden. Die Suche nach Zeugen läuft indes weiter auf Hochtouren.