Schönwalde

Die Vorbereitungen des Heimatvereins Schönwalde-Dorf laufen auf Hochtouren: Erstmals bietet der Verein in diesem Jahr für die Jugendlichen aus und um Schönwalde die Möglichkeit einer Jugendweihe an. „Die ersten Anmeldungen sind bereits da“, berichtet Susi Jahn vom Heimatverein. Festgestellt habe sie im Verlauf der Planungen, dass viele Leute aus den alten Bundesländern mit solch einer Veranstaltung jedoch wenig anfangen könnten. „Im Osten war das ja gang und gäbe“, sagt die Schönwalderin.

Der festliche Akt markiert den Übergang vom Jugend- ins Erwachsenenalter. In der DDR fand die Jugendweihe zudem breite Verwendung als Ersatz kirchlicher Feste aus ähnlichem Anlass. „Diese Tradition wollen wir gern pflegen“, sagt Susi Jahn. Auslöser für die Initiative des Heimatvereins seien zunächst familiäre Überlegungen gewesen. „Wir wollten gern für unsere Kinder eine schöne Jugendweihefeier, wie wir sie selbst auch noch von früher kennen. Das heißt, nicht nur eine Feierstunde sondern auch das ganze Drumherum“, erklärt sie. Ein derartiges organisiertes Gesamtangebot gebe es bislang im Havelland noch nicht.

Interessenten können sich die Feier individuell zusammenstellen

Die Jugendweihe ist für den 21. Mai im Schönwalder „Gasthof Schwanenkrug“, Berliner Allee 9, geplant. Neben einer Feierstunde mit Saft- und Sektempfang können Mittagessen, Kaffeerunde und Abendbüfett dazu gebucht werden. Am Abend findet ab 19.30 Uhr bis 22 Uhr eine Jugenddisco im „Schwanenkrug“ statt. Die Kosten für die Feier richten sich nach den einzelnen gebuchten Modulen, erklärt Susi Jahn. Infos und Anmeldungen sind möglich per E-Mail an heimatverein-schoenwalde@mail.de.

Von Nadine Bieneck