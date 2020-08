Schönwalde

Am Silberberg in Schönwalde wurde kräftig gefeiert und es muss laut zugegangen sein. Denn die Polizei erhielt eine Beschwerde wegen Ruhestörung. So wurde die Polizei auf eine nicht genehmigte Veranstaltung mit 150 bis 200 Teilnehmern auf einem ehemaligen Militärgelände aufmerksam.

Die Beamten lösten die Veranstaltung auf und erklärten die Feier – vermutlich ein Geburtstagsfest – für beendet. Die Abreise der Teilnehmer verlief störungsfrei. Ermittlungen zum Veranstalter und zur Berechtigung, das Gelände zu betreten, wurden aufgenommen. Die zuständige Ordnungsbehörde wird informiert.

Von MAZ