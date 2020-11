Schönwalde-Glien

Eine namentlich bekannte Zeugin meldete am Sonnabend, dass der Blitzer in Schönwalde-Glien, Wansdorfer Dorfstraße, mit grüner Farbe besprüht wurde. Die Beamten stellten fest, dass das 40 mal 20 Zentimeter große Fensterglas des Blitzers mit neongrüner Farbe besprüht und so der Betrieb des Blitzers verhindert wurde.

Sollten Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/ 2 75 0 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline