Eine lange Tagesordnung gilt es für die Gemeindevertreter von Schönwalde-Glien in ihrer monatlichen Sitzung am Donnerstag, 21. April, abzuarbeiten. Personalien der Schiedstelle sollen ebenso beschlossen werden wie die neue Stellplatzsatzung für die Gemeinde. Außerdem werden Planungen zum Dorfanger in Grünefeld und Wansdorf vorgestellt.