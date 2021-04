Schönwalder Hausärztin beginnt mit Impfungen

Schönwalde-Glien

Das lange Warten hat ein Ende. Seit dem 7. April 2021 dürfen nun auch Hausärzte mit den langersehnten Impfungen in ihren Praxen beginnen. Damit leisten sie einen großen Beitrag im Kampf gegen die gegenwärtige Pandemie und erhöhen das Impftempo.

36 Impfdosen

Darunter ist auch die Allgemeinmedizinerin Uta Krieg-Oehme aus Schönwalde. Sie erhielt für den großen Auftakt am gestrigen Mittwoch insgesamt 36 Impfdosen des Vakzins Biontech. Die regulierte Höchstmenge liegt derzeit zwar bei 54 Impfdosen pro Woche, doch „man muss nehmen, was man bekommt“, weiß die erfahrene Ärztin. Der Andrang auf die geringe Impfstoffmenge war sodann enorm: „Wir haben in kürzester Zeit über 300 Anmeldungen bekommen. Die jüngeren Leute wollen auch endlich rankommen. Doch zunächst müssen wir erst einmal die Hochrisikogruppe impfen“, erzählt Uta Krieg-Oehme, die seit über 30 Jahren ihre Praxis betreibt.

Uta Krieg-Oehme hat seit mittlerweile 30 Jahren ihre eigene Hausarztpraxis in Schönwalde. Quelle: Viktoria Kratz

Die 60-Jährige hatte sich in der Vergangenheit selbst schon mit dem Coronavirus infiziert und weiß, dass sich die Krankheit noch lange Zeit später bemerkbar machen kann. „Ich habe bis heute teilweise noch Gliederschmerzen oder leichtes Frösteln. Damit ist nicht zu spaßen.“ Aus diesem Grund sei jede Impfung besser als die Erkrankung.

Respekt vor der Impfung

Doch Uta Krieg-Oehme hat zugleich viel Respekt vor jeder Impfung. „Ich habe es hier mit Hochrisikopatienten zu tun. Ich weiß selbst nicht genau, wie jeder einzelne darauf reagiert. Aus diesem Grund behalten wir die Patienten auch bis zu 30 Minuten nach der Impfung noch in der Praxis.“

Die Allgemeinmedizinerin hofft, dass das Impftempo in naher Zukunft erhöht wird, sodass jeden Tag geimpft werden kann. Zunächst soll aber erst einmal der Mittwoch in ihrer Hausarztpraxis zum festen Impftag werden. „Ich hoffe, dass wir dadurch bald wieder zur Normalität zurückkehren können. Restaurants besuchen, ins Kino gehen und endlich mal wieder in den Urlaub fahren können“, sagt Uta Krieg-Oehme.

Von Viktoria Kratz