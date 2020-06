Schönwalde-Glien

Für Hans-Jürgen Lede war es eine mehr als missliche Lage. Normalerweise nutzt der 84-Jährige immer den Fahrstuhl, um mit seinem Rollator aus der Wohnung im ersten Stock der Seniorenwohnanlage in der Schönwalder Erlenallee nach unten zu gelangen. „Am Nachmittag des 4. Juni war der Aufzug plötzlich kaputt“, erzählt Lede. Repariert wurde erst in dieser Woche, zwölf Tage später.

25 Wohnungen waren betroffen

Insgesamt waren 25 Wohneinheiten der von der Diakonie betriebenen Wohnenanlage betroffen. „Wer nicht mehr allein gehen kann, saß in seiner Wohnung fest“, sagt Hans-Jürgen Lede. Auch der 84-Jährige selbst musste seinen Alltag in dieser Zeit stark einschränken. „Ich hole jeden Tag die Zeitung und gehe an die frische Luft, mit dem Aufzug konnte ich das immer prima allein schaffen“, sagt er. Am meisten ärgert den Schönwalder, dass die Reparatur so lange gedauert hat. Und das in einem Objekt, in dem ältere Menschen leben, die auf einen barrierefreien Zugang angewiesen sind. „Ich hatte mich persönlich an die Aufzugsfirma gewandt, wurde aber immer wieder vertröstet“, erzählt Hans-Jürgen Lede.

Mittlerweile ist der Aufzug repariert. Dass es so lange gedauert hat, bedauert Sozialbetreuerin Gabriela Senst von der Diakonie. „Für die Bewohner war die Situation wirklich furchtbar, aber wir waren von der Aufzugsfirma abhängig“, sagt sie der MAZ auf Nachfrage. Schon am 4. Juni habe sie die Firma über den defekten Fahrstuhl informiert. Diese habe ein nötiges Ersatzteil bestellt. Als dieses in der vergangenen Woche eingebaut werden sollte, hätten die Monteure jedoch noch ein zweites defektes Teil festgestellt. „Dazu musste wieder ein Ersatzteil bestellt werden, das erst nach dem Wochenende kam“, so Senst.

Personal ist nur stundenweise vor Ort

Gerade für Bewohner, die auf Rollstühle oder Rollatoren angewiesen sind, sei diese Zeit schwer gewesen. „Wir haben natürlich versucht, die Bewohner so weit wie möglich zu unterstützen, aber wir sind ja auch nicht rund um die Uhr da“, so Senst. Denn bei der Einrichtung handelt es sich nicht um ein Seniorenheim, sondern Betreutes Wohnen. Die Bewohner haben also ihr eigenes Reich und leben weitgehend selbstständig. Das Haus in Schönwalde verfügt über Zwei-Raumwohnungen mit eigener Küche und eigenem Bad. Insgesamt gibt es 37 Wohnungen in der Anlage.

Der Aufzug ist unverzichtbar. „Klar können diejenigen, die auf einen Rollator angewiesen sind, auch noch die Treppe nutzen, aber das nur mit großen Anstrengungen und Hilfe durch einen Angehörigen oder uns“, so Senst.

Von Danilo Hafer