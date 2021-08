Schönwalder helfen im Flutgebiet

Schönwalde-Glien

Die Schönwalder Helfer sind zurück. Mit Tatendrang haben sie geholfen und mit handwerklichem Geschick unterstützt, wo es nur möglich war. Nun sind die 20 freiwilligen Helfer aus der Gemeinde Schönwalde-Glien sowie drei weitere Hilfskräfte, die in der Flutregion geholfen hatten, wieder im Havelland.

Hilfe aus Schönwalde für die Region Ahrtal

Sie waren dem öffentlichen Aufruf der Verwaltung gefolgt und konnten in der von der Hochwasserkatastrophe besonders betroffenen Region Ahrtal einiges bewirken, obgleich der Wiederaufbau vor Ort angesichts der verheerenden Situation noch monatelang andauern wird.

Schönwalder helfen: Unglaubliche Zerstörung vor Ort. Quelle: André Venske

Die Schönwalder waren mit einem Mannschaftszelt und mit Feldbetten von den Freiwilligen Feuerwehren angereist und haben dennoch wenig geschlafen, schließlich hatten sie eine Mission: Helfen, helfen, helfen! Das haben sie auch getan. So haben die Einsatzkräfte in Privathaushalten aufgeräumt, haben Zuwegungen freigeschippt, Stemmarbeiten erledigt, Bäume zersägt – die Liste ist lang. All das wurde während eines Wochenendeinsatzes realisiert.

Spenden von der Schönwalde Kita Sonnenschein übergeben

Auch Spenden hatten die Schönwalder mit im Gepäck. Die Schönwalder Kita „Sonnenschein“ hatte durch einen Kuchen- und Würstchenverkauf 1600 Euro zusammentragen können, die von den Hilfskräften an die Kita „Rappelkiste“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler überreicht wurden. Mitarbeiter des Gemeinschaftswerkes und die Angehörigen der Wohngemeinschaft Falkensee sammelten 400 Euro für die Seniorenwohngemeinschaft Elli in Bad Neuenahr und ortsansässige Spenderinnen und Spender unterstützten den Einsatz mit Geld und Verpflegung. Auch dringend benötigte Sachspenden, darunter Generatoren und weitere Hilfsmittel für die Feuerwehr in Bad Neuenahr, wurden übergeben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir waren alle sehr erschrocken, was wir vor Ort gesehen haben und erleben mussten. Was dort passiert ist, ist eine Tragödie für die Menschen dort. Viele stehen vor dem Nichts. Es ist unvorstellbar, wie viele ihre Existenz verloren haben. Dennoch haben wir während unseres Einsatzes enorm viel Dankbarkeit erfahren. Das hat uns beeindruckt. Auch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfskräften hat wunderbar geklappt“, sagte Christian Schwone von der Freiwillige Feuerwehr Pausin. Der nächste Hilfseinsatz in der Flutregion ist schon geplant.

Von MAZonline