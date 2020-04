Straßenbau: Gemeindevertreter lehnen Bernauer Modell ab

Schönwalde-Glien

Mit einer denkbar knappen Stimmverteilung wurde in Schönwalde die Einwohnerbeteiligung im Anliegerstraßenbau nach Bernauer Modell abgelehnt. 8 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und eine Enthaltung – das brachte keine Mehrheit für den Antrag, den die Fraktion Die Linke/Familie/Forum eingebracht hatte.

Die Abgeordneten der Schönwalder Gemeindevertretung hatten sich am Donnerstag in der Aula der Grundschule „Menschenskinder“ getroffen. Die Beratung klaffte weit auseinander: Zum einen stimmten alle Fraktionen geschlossen für Anträge, zum anderen gab es denkbar knappe Entscheidungen.

Klare Entscheidungen

Ein überfraktionelles Ja gab es dazu, die neue Perwenitzer Kita „Schloss Fröhlichhausen“ in Holzmassivbauweise zu errichten. „Ja“ auch bei der Vergabe zur Gestaltung der Außenanlagen an der Kita „ Waldeck“ in Schönwalde-Dorf. Ungetrübtes „Ja“ auch zur Vergabe der Baumpflegearbeiten an den billigsten Anbieter und schließlich Ja zu Vergabe und Installation von interaktiven Whiteboards und die Erweiterung der Wlan-Verbindung an der Grundschule „Menschenskinder“.

Vergabe für Rotkehlchenweg

Denkbar knapp dann die Abstimmung, als es um den Anliegerstraßenbau ging. So stimmte eine knappe CDU-SPD-Mehrheit für die Vergabe der Bauleistungen zum Ausbau von Rotkehlchenweg/Waldkauzsteg. Die anderen Fraktionen wollten die Maßnahme „wegen Corona“ verschieben oder weil sie die Anlieger nicht beteiligt sahen.

Werben für Bernauer Modell

Die Abgeordneten von Linke, Familie, Forum sowie AfD und Grüne bildeten auch einen Abstimmblock, als es um das sogenannte Bernauer Modell ging. Knut Leitert (Familie) hatte den Antrag zur Einwohnerbeteiligungssatzung in Sachen Anliegerstraßenbau noch einmal begründet. Er warb für die Satzung, auch als Versuch, zwischen Anliegern und Gemeindevertretung zu vermitteln. Die Satzung sah vor, vor dem Bau von Erschließungsstraßen die betroffenen Beitragspflichtigen zu befragen.

Hinweis auf soziale Aspekte

In dem Beschlussentwurf wurde allerdings nicht klar formuliert, was mit dem Ergebnis der Befragung geschehen soll. Aber offensichtlich wussten alle Abgeordneten, was „gemeint“ ist. Nämlich, dass die Anlieger – wie in Bernau - darüber entscheiden, ob ihre Straße gebaut wird oder nicht. Mehrere Abgeordnete hatten sich selbst in Bernau ein Bild gemacht, warb auch Roswitha Bresch (Forum) für das Vorgehen. Jörg Schönberg (Linke) verwies auf den sozialen Aspekt dieser Vorgehensweise. Rudolf Kondziella sagte: „Wir wollen, dass die Bürger beteiligt werden. Sie sollen entscheiden, ob eine Straße gebaut wird oder nicht.“

Ruf nach Bürgerentscheid

In Bernau gibt es das Modell der Mitbestimmung seit 2013, dort wurde es über einen Bürgerentscheid erzwungen. Nachahmer hat es aber bisher nicht gefunden, wird aber seit dem Erstarken der Freien Wähler landesweit stark diskutiert. In Falkensee war das Modell vor Kurzem und nach heftigen Debatten abgelehnt worden. Nun haben auch die Schönwalder auf denkbar knappe Weise mit der 8:8-Entscheidung Nein gesagt. Das muss aber nicht das Ende der Debatte sein, denn gleich nach der Verkündigung des Ergebnisses riefen mehrere Abgeordnete das Wort „ Bürgerentscheid“ in den Saal.

