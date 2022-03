Schönwalder sammeln für Ukraine Sachspenden

Schönwalde-Glien

Eine Initiative von Schönwalderinnen und Schönwaldern sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schönwalde-Glien will Sachspenden für die Ukraine sammeln. Zwei Anlaufstellen für Sachspenden werden in der Gemeinde eingerichtet: Am Wochenende an der Freiwilligen Feuerwehr Perwenitz und kommende Woche im Jugendclub Siedlung.

Perwenitzer Feuerwehr sammelt am Wochenende

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Perwenitz sammeln am Samstag, den 5. März, und am Sonntag darauf von 10 bis 17 Uhr. Gleichzeitig wird Verpflegung für eine kleine Spende angeboten. Der Erlös wird in medizinische Güter investiert.

Spenden im Jugendclub Schönwalde abgeben

In der kommenden Woche können am Montag, Dienstag und Donnerstag von 15. bis 18.30 und am Mittwoch von 15 bis 19.30 Uhr Sachspenden im Jugendclub Schönwalde-Siedlung, Fehrbelliner Straße 10 abgegeben werden.

Besonders benötigt werden haltbare Lebensmittel, Nahrungsmittel in Konservendosen (ohne Dosenöffner zu öffnen), Hygieneprodukte für Babys, Kinder und Frauen und fertige Babynahrung.

Von MAZonline