Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme im Urlaub: Beim Radeln kommen die Ideen

Schönwalde-Glien

Radurlaube haben für Bodo Oehme (CDU) und Ehefrau Uta seit Jahren Tradition. Das ist in diesem Jahr nicht anders, auch wenn die Auszeit für den Bürgermeister von Schönwalde-Glien noch in weiter Ferne liegt. „Irgendwann Ende August geht es los“, sagt er. „Wenn die Stadtradeln-Aktion läuft. Dann machen wir unsere Tour, am Rhein entlang, den Nibelungen folgend“, freut er sich.

Er müsse nicht unbedingt während der Ferienzeit Urlaub nehmen, sagt er. Hinzu kommt: Für Ehefrau Uta, die in Schönwalde als Ärztin tätig ist, hat die Arbeit in diesem Sommer absoluten Vorrang. „Die Corona-Impfungen, für die wir alle lange gekämpft haben, sind jetzt wichtiger. Da geht sie nicht in den Urlaub“, so Oehme. „Ich unterstütze meine Frau da natürlich. Nach dem Hin- und Her um den Impfstoff hat das jetzt Priorität.“ Auf die Radtour freut er sich dennoch. „Man lernt dabei eine Menge kennen. Und von jeder Tour bringe ich Ideen mit, die wir auch in Schönwalde umsetzen können“, verrät er.

Von Nadine Bieneck