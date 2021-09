Schönwalde-Glien

Die 78-jährige Geschädigte teilte der Polizei mit, dass am Freitag zwischen 10 und 15 Uhr in ihr Einfamilienhaus eingebrochen wurde. Am Ort stellten die Polizeibeamten mit, dass die unbekannten Täter über Aufhebelnder Terrassentür ins Haus gelangten. Hier wurde alles durchwühlt, Schränke geöffnet. Durch die Täter wurden technische Geräte entwendet.

Sollten Sie Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich gemacht haben, wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter Telefon: 03322/27 50 oder die Internetwache unter www.polizei.brandenburg.de

