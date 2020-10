Schulsport-Aktionstag in Schönwalde

Schönwalde-Glien

Erstmals in der Geschichte von „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ haben am Mittwoch mehr als 235.000 Schülerinnen und Schüler aus 1.273 Schulen in Brandenburg ein Zeichen für den Schulsport gesetzt und auf die Bedeutung von Sport und Bewegung im schulischen Alltag hingewiesen. Auch die „Menschenskinder“ aus Schönwalde-Siedlung waren dabei.

Schönwalder waren dabei

An der Grundschule „Menschenskinder“ konnten im Laufe des Tages alle Schüler der Klassen 1 bis 4 für 40 Minuten ein zusätzliches Sportangebot in der Sporthalle wahrnehmen.

Sportaktionstag an der Schule in Schönwalde Quelle: privat

Einige Materialien wurden beim KSB ausgeliehen und erleichterten somit die Auswahl. Angeboten wurden verschiedene Parcours mit unterschiedlichen Sportgeräten wie Einrad oder Geschicklichkeitsfahrrad oder auch Hüpfbällen. Außerdem übten sie sich im Bowling, Balancieren oder beim Zielwurf.

Angebote auf dem Bolzplatz

Die Klassen 5 und 6 bekamen die Möglichkeit, auf dem schuleigenen Bolzplatz auf eine Torwand zu zielen. Den Kindern bereitete dieses zusätzliche Angebot viel Freude, gern hätten sie länger dafür Zeit gehabt. Diese Freude an Bewegung verdeutlicht die Notwendigkeit des Sportangebotes an Schulen.

Sportaktionstag an der Schule in Schönwalde Quelle: privat

Leider konnten bisher auch keine Arbeitsgemeinschaften wegen der Hygienemaßnahmen angeboten werden, sehr zum Bedauern der Kinder und AG-Leiter. Gerade in dem Bereich der außerschulischen Angebote ist die Schule sehr breit aufgestellt und freut sich immer wieder über ehrenamtlich engagierte Menschen, die das Leben der Schule bunt und vielfältig mitgestalten. Nach den Herbstferien soll es dann endlich wieder losgehen. „Wer Zeit und Lust hat, eine Arbeitsgemeinschaft anzubieten, kann sich jederzeit mit der Schule in Verbindung setzen“, sagt Konrektorin Sabine Ludwig.

Jugend trainiert für Olympia

Der Aktionstag vom Mittwoch wird als voller Erfolg gewertet. „Die Begeisterung der Schülerinnen und Schülern bei der sportlichen Betätigung und der verantwortungsvolle Umgang mit den Hygieneregeln zeigen, dass Schulsport trotz Corona-Einschränkungen auf allen Ebenen möglich ist“, sagte Thomas Poller, neuer Vorstandsvorsitzender der Deutschen Schulsportstiftung (DSSS), die Jugend trainiert für Olympia & Paralympics veranstaltet. „Es macht Mut, in kleinen Schritten auch wieder zum Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia & Paralympics zurückzukehren. Herzlichen Dank an die Sportlehrkräfte, die mit ihrem großen Engagement und ihrer Kreativität an den Schulen maßgeblich zum Erfolg des Aktionstages beigetragen haben.“

Von MAZ