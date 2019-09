Schönwalde-Glien

Bei privaten Bauarbeiten an seinem Haus im Fasanensteig ist ein 55-jähriger Mann am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr von einem Baugerüst gestürzt und etwa fünf Meter tief gefallen. Dabei verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Potsdamer Krankenhaus geflogen.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes einer fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet und zudem das Amt für Arbeitsschutz verständigt.

Ein Zeuge berichtete von einer lockeren Platte an dem Gerüst, das von einer Firma aufgestellt worden war. Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

