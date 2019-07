Schönwalde-Glien

In genau einer Woche ist es soweit. Dann gehen in Schönwalde-Glien, genauer am Bäckerberg, wieder zahlreiche kreativ gestaltete Seifenkisten an den Start.

Zum elften Mal gibt es das Seifenkistenrennen, das traditionell vom „Vroom-Team Havelland“ organisiert wird und sich immer größerer Beliebtheit erfreut , weiß der Vereinsvorsitzende Lars Spengeler. „Bislang sind 30 Anmeldungen bei uns eingegangen, am Tag des Rennens können sich Fahrer noch bis 9 Uhr registrieren. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar“, so Spengeler, der den Vorsitz im vergangenen Jahr übernahm.

„Dabei bin ich aber bereits seit dem ersten Rennen. Auch wenn ich nie selber gefahren bin, habe ich beim Bau und der Organisation unterstützt“, so der Schönwalder.

290 Meter lang ist der Abhang, den die selbst gebauten Rennkisten hinunterbrettern werden. Dabei kommen sie auf Geschwindigkeiten von bis zu 44 Stundenkilometern, dank der selbst gebauten Rampe, die die Fahrer seit 2012 nutzen können.

Sie hebt die Teilnehmer noch einmal 2,40 Meter höher in die Luft, obwohl bereits das Gefälle des Bäckerbergs mit einer Höhe von elf Metern für ordentlich Antrieb sorgt. Ganz ohne Treibstoff sausen pro Rennen zwei Fahrer den Abhang hinunter: Adrenalin pur.

Den Spaß lassen sich neben den vielen jungen Teilnehmern auch einige erwachsene Fahrer nicht entgehen. „Ich bin vor allem auf die Seifenkisten gespannt, die bekommen wir vor dem Rennen nicht zu sehen. Es sind eigentlich immer einige Überraschungen dabei, was die Kreativität betrifft“, weiß Lars Spengeler, der mit seinem Team natürlich für eine professionelle Zeitmessung sorgt, inklusive Monitore und Lautsprecher am Streckenrand.

Los geht es am Samstag, 27. Juli, um 10 Uhr im Schönwalder Germanenweg. Für den reibungslosen Ablauf des Rennens wird wieder der Germanenweg komplett für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Wer sich noch im Vorfeld für das Rennen registrieren möchte, tut dies unter www.vroom-online.net oder am Renntag bis 9 Uhr.

Von Laura Sander