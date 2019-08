Pausin

Zusammen spielen, sitzen, Kaffee trinken: Einmal in der Woche treffen sich die Pausiner Senioren in der Waldschule. Hier haben sie einen Raum, in dem Brettspiele und Geschirr lagern und in dem sie die Möglichkeit haben zusammenzukommen. Als sie jedoch am Mittwoch versuchten in besagten Raum zu gelangen, war die Verwirrung groß. Der Schlüssel passte nicht.

Große Verwirrung

Sogleich fing die Gerüchteküche an zu brodeln. Es wurde über die Absichten des neuen Pausiner Ortsvorstehers gemunkelt, der den Raum vermeintlich als neues Büro beanspruchen wolle. „Das war nie meine Absicht und ich habe auch nicht veranlasst, dass das Schloss ausgetauscht wird. Dazu bin ich überhaupt nicht befugt“, so Ortsvorsteher Knut Fröhlich-Leitert, der die Anschuldigungen während der Sitzung der Schönwalder Gemeindevertreter am Donnerstagabend entschieden zurückwies.

Lediglich einen Zweitschlüssel habe er nach seiner Wahl zum Vorsteher bei der Verwaltung beantragt. „Als nach vier Wochen immer noch nichts passiert war, habe ich noch einmal nachgefragt und am Dienstag dann meinen Schlüssel für den Raum in der Waldschule bekommen“, so Fröhlich-Leitert.

Ohne Vorwarnung

„Die Senioren waren außer sich, als sie am Mittwoch ohne Vorwarnung vor verschlossener Tür standen. Eine kurze Mitteilung hätte ihnen schon gereicht“, sagte Schönwaldes Seniorenbeauftragte Brigitte Römer, die von den Betroffenen um Hilfe gebeten wurde.

Doch warum der aufwendige Austausch eines ganzen Schlosses, wenn es ein Zweitschlüssel auch getan hätte? „Der zuständige Mitarbeiter vom Gebäudemanagement baute das Schloss nach bestem Gewissen aus. Leider wurde nicht bedacht, dass ein weiteres Schloss mit am Mechanismus hängt. Wir warten jetzt auf eine Schlüsselkarte, um das alte Schloss wieder einbauen und einen Zweitschlüssel anfertigen zu können“, sagte Bürgermeister Bodo Oehme. „Natürlich dürfen die Senioren am nächsten Mittwoch in den Raum. Künftig wäre ein kurzer Draht jedoch wünschenswert“, so Oehme.

Die Waldschule

Die Waldschule Pausin, ein vor über 20 Jahren sanierter Bauernhof, ist Veranstaltungs- und Lernort zugleich. Hier finden Seminare statt, können gemütliche Stunden im hauseigenen Lesecafé verbracht oder Treffen für junge und alte Pausiner veranstaltet werden. Die Waldschule wird von der Gemeinde und dem Förderverein Waldschule Krämer e.V. getragen.

Von Laura Sander