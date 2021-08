Schönwalde-Glien

Am Samstag lud der Kreisverband Havelland der Bündnisgrünen zum Sommerfest in Schönwalde ein. In ausgelassener Atmosphäre wurde dort gefeiert und im Sinne des Wahlkampfes informiert zu verschiedenen politischen Themen. Mehrere Grünenpolitikerinnen hatten zu diesem Zweck Impulsvorträge mit dreißigminütigen Diskussionsrunden vorbereitet. Einige Grünenpolitikerinnen bewiesen zudem auch bei der Bauernolympiade einiges an Kampfgeist.

Das Fest fand auf dem Landgut Schönwalde statt

Das Fest fand statt auf dem Landgut Schönwalde, womit ein passender Veranstaltungsort im Havelland gefunden wurde: Geschäftsführerin Ingeborg Schwenger ist selbst Sprecherin des Kreisvorstands der Grünen und sehr engagiert dabei, auf dem eigenen Hof ökologische Umbauten voranzutreiben. Das viele Grün des weitläufigen Geländes erzeugte zudem eine passende Atmosphäre, die Gemütlichkeit ausstrahlte. Ein großes Platzangebot ermöglichte es den Gästen, sich entsprechend der Umgangsverordnung ausreichend weit zu verteilen.

Die „Shugaletten“ begleiteten das Fest musikalisch. Quelle: Leonie Mikulla

Den Nachmittag über konnten Gäste sich entscheiden, ob sie lieber an spielerischen Aktivitäten oder an politischem Austausch teilhaben wollten. So fanden die Bauernolympiade und parallel dazu im 30-Minuten-Rhythmus sechs Speed-Talks statt. „Für die Vorbereitung hatten wir bei den Landesarbeitsgemeinschaften angefragt, was für Themenvorschläge sie haben“, erzählt Bjarne Utz, der sich im Ortsvorstand der Grünen in Falkensee engagiert. „Wir haben überlegt, wie wir es schaffen können, deren Arbeit in Themen zu integrieren, die auch interessant sind für Leute, die nicht so tief in der Materie stecken“, so Utz weiter.

Direkt- und Listenkandidierende waren eingeladen

Für die Durchführung der einzelnen Runden sollten vor allem die Direkt- und Listenkandidierenden zu Wort kommen. Eingeladen waren deswegen Petra Budke (Fraktionsvorsitzende im Landtag) und Anna Emmendörffer (auf dem dritten Platz der Landesliste zur Bundestagswahl) sowie Anne Schumacher (Direktkandidatin im Wahlkreis 58), Maximilian Kowol (Direktkandidat im Wahlkreis 56) und Alexandra Pichl (Landesvorsitzende und Direktkandidatin im Wahlkreis 60).

„In den letzten zwei Jahren haben wir eine ganze Menge bewirken können im Landtag. Es wurde die Erarbeitung eines Klimaplans beauftragt, womit wir viel erreichen wollen“, sagte Petra Budke während einer Vorstellungsrunde. „Dann kümmern wir uns um das Thema Mobilität, damit es mehr Geld für Radwege gibt und der Bahnverkehr ausgebaut wird“, so Budke weiter. Anne Schumacher betonte zudem die Bedeutung guter Sozialpolitik für gute Klimapolitik: „Wir müssen darauf schauen, was Vereine und Verbände tun können und was wir tun müssen, um sie abzuholen.“

Den Start machte ein Talk mit dem Titel „Stadt Land Netz“. „In dem Talk wurde darüber gesprochen, wie in ländlichen Regionen die Daseinsvorsorge und gleichwertige Lebensverhältnisse gewährleistet werden können“, erzählte Budke und führte aus: „Da geht es darum, in den Bereichen Mobilität, Digitalisierung, Gesundheit, Bildung und Kultur Mindeststandards zu erreichen.“ Es wurde rege über verschiedenste Aspekte diskutiert: Beispielsweise über die Förderung von E-Mobilität sowie die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und des Ökolandbaus.

Der Kreisverband besitzt neues E-Lastenrad

Das Thema Mobilität war auch ganz praktisch präsent auf der Veranstaltung: Peter-Paul Weiler (Beisitzer im Kreisvorstand der Grünen im Havelland) fuhr mit dem neuen E-Lastenrad des Kreisverbands zum Fest. Möglich gemacht wurde die Neuanschaffung durch einen Mix aus Spende und Sponsoring. „Wir ermöglichen damit, dass wir klimaneutral zu unseren Ortsverbänden im Havelland gelangen können und Material nicht nur im Wahlkampf umweltschonend transportieren. Durch die auffällige Optik fallen wir auf und wecken Interesse – und wir zeigen eine Alternative zum Auto für die meisten Gelegenheiten auf“, erzählte Weiler.

Von Leonie Mikulla