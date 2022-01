Schönwalde-Glien

Zur ersten Gemeindevertretersitzung im Jahr 2022 trafen Donnerstagabend, 6. Dezember 2022, die Schönwalder in Perwenitz zusammen. Nachgeholt wurde die bereits am 23. Dezember angesetzte Sondertagung, die mangels Beschlussfähigkeit jedoch nach wenigen Minuten wieder beendet werden musste.

Lösungsansätze für Entlastung der Verwaltung von der Fraktion DFFF

Thema der Zusammenkunft war im Groben die Überlastung der Verwaltung, die durch entsprechende Überlastungsanzeigen von Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) vor einigen Wochen dem Vorsitzenden der Gemeindevertretersitzung, Siegfried Spallek (CDU), angezeigt worden war. Im Feinen sollten nun Lösungen für eine Entlastung der Verwaltung diskutiert und gefunden werden. Die Fraktion Linke-Familie-Forum-Freie Wähler (DFFF) hatte dazu mehrere Anträge eingebracht. Die fanden jedoch bei der Mehrheit der Gemeindevertreter nur rudimentären Anklang. Einige gute Ansätze sehe man zwar, hieß es von Seiten einzelner Vertreter der CDU und AfD, im Großen und Ganzen aber sorgte der Vorstoß von DFFF für wenig Gegenliebe.

„Welche Alternativvorschläge von CDU und SPD haben Sie denn, um diese Situation hier zu ändern?“, entgegnete daraufhin Roswitha Bresch (Forum Schönwalde-Glien). Zuvor war der Vorschlag ihrer Fraktion über ein Budget für die Beratung kommunalrechtlicher Fragen mit deutlicher Mehrheit (12 Nein-, vier Ja-Stimmen, eine Enthaltung) abgelehnt worden. Damit hätte man dafür sorgen wollen, fehlerhafte Beschlüsse im Vorfeld zu verhindern und so der Verwaltung im Nachhinein Mehrarbeit zu ersparen, hatte Bresch argumentiert. Kämmerin Katrin Liesegang sprang daraufhin für die Mitarbeiter im Rathaus in die Bresche und wies darauf hin, dass diese durchaus für rechtliche Einschätzungen qualifiziert seien und sich in besonderen Fällen sowieso bereits mit Fachkollegen einer Kanzlei kurzschließen. Dieses Vorgehen habe sich bewährt. Das sah auch Yvonne Hartley (SPD) so. Der beantragte zusätzliche finanzielle Aufwand sei daher nicht von Nöten, „das können wir als Gemeinde gar nicht leisten. Wir sollten die Kirche im Dorf lassen“, sagte sie.

Siegfried Spallek (CDU) appelliert für mehr Gelassenheit: „Täte uns allen wirklich gut!“

Nachdem der erste DFFF-Antrag also keine Mehrheit gefunden hatte, nahm die Diskussion im Gremium nachfolgend an Schärfe zu. Sitzungsleiter Siegfried Spallek hatte seine liebe Not, den Schlagabtausch in geordneten Bahnen zu halten. „Wenn das Jahr schon so anfängt, wie soll es dann weitergehen? Liebe Leute, seid doch bitte ein bisschen gelassener, das täte uns allen wirklich gut!“, mahnte er. Wie verhärtet die Fronten in der Gemeindevertretung jedoch sind, machten im Verlauf der anschließenden Debatte gleich mehrere Gemeindevertreter klar. Auf den Punkt brachte es Bärbel Eitner (SPD): „Wir hatten schon viele Sitzungen, in denen wir Haare gelassen haben. Aber diese Stimmung, die jetzt hier herrscht, kann nicht so weitergehen“, redete sie Klartext. „Wenn wir mal recherchieren: Wir haben in den vergangenen Jahren kaum was geschaffen!“ Am Donnerstagabend sei doch klar geworden, „was der Verwaltung alles aufgebürdet wird. Es war früher nicht so, und so kann es nicht weitergehen – sonst sehe ich schwarz“.

Nicole Schwarz (B90/Grüne): „Es braucht ein Miteinander, um weiterzukommen!“

Lösungsorientiert versuchte Nicole Schwarz (B90/Grüne) die Wogen zu glätten: „Man wird hier als ruhiger Mensch doch recht nervös, wenn man der Diskussion folgt“, sagte sie. So sei nicht jede Äußerung „deeskalierend“. Statt vieler Redebeiträge „wäre es doch toll, wenn wir das jetzt einfach mal machen“, forderte sie Unterstützung für einen zuvor gemachten Lösungsansatz: Die drei noch zur Diskussion stehenden Anträge – Aussetzen sämtlicher Beschlüsse Richtung Bauamt für 2022, Erstellung einer Liste unabweislicher Aufgaben und Eintragung aller noch offenen und zu treffenden Beschlüsse ins Ratsinformationssystem – zunächst in kleiner Runde zu besprechen, um dann den nächsten Schritt zu planen. „Es braucht ein Miteinander, um weiter zu kommen“, appellierte sie ans gesamte Gremium. Das heiße jetzt, zu gucken, „wie die Prioritäten von Aufgaben sind, welche Projekte geschoben werden können und welche ganz oben stehen. Wir sind doch da relativ im Konsens, zu schauen, wie eine Entlastung hinzubekommen ist. Es ist jetzt nur eine Frage der Formulierung und es muss dann auch wirklich Entlastung bringen“.

Ältestenrat soll grobe Marschrichtung beratschlagen

Die Fraktion DFFF beantragte anschließend die Überweisung der drei Anträge in den Hauptausschuss und fand dafür keine Mehrheit (Zwölf Nein-, vier Ja-Stimmen, eine Enthaltung). Dem Antrag von Eva Maria Huntemann (AfD) zur Besprechung der Anträge im „Ältestenrat“ daraufhin wurde dann gefolgt (zehn Ja-Stimmen, sieben Enthaltungen). Dort soll nun von den Fraktionsvorsitzenden mit Bodo Oehme und Siegfried Spallek die grobe Marschroute zur Lösung des Überlastungsproblems besprochen werden. Anschließend sollen die Vorschläge in den Fraktionen erörtert und dort schließlich Beschlussvorlagen erstellt werden, um das Vorgehen auf sichere Füße zu stellen.

Bürgermeister Bodo Oehme begrüßt das Vorgehen

Diesen Vorschlag begrüßt auch der Bürgermeister: „Wir müssen darüber reden, was oberste Priorität hat. Weil es um Pflichtaufgaben geht und weil Folgen wie Fördermittel und dergleichen damit verbunden sind. Und wir müssen schauen, welche Projekte aktuell geschoben werden können, weil sie eben keine Priorität haben und beispielsweise freiwillige Aufgaben sind“, sagte Oehme auf MAZ-Nachfrage. Enttäuscht zeigte sich Jörg Schönberg (Linke) von der Sitzung: „Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere Fraktion gute Lösungsansätze eingebracht hat, um der Überlastung der Verwaltung entgegenzuwirken. Aber es ist sehr schwierig, wenn der Bürgermeister auf seine ,Gutsherrenart’ agiert“, sagte er der MAZ. Lange sei nichts unternommen worden, „trotz jahrelanger Eskalation der Bedingungen im Amt“, so Schönberg. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind an ihre Grenzen der Belastung angekommen – und was wird jetzt?“

Termin für Zusammenkunft bereits festgelegt

In der zweiten Januarwoche bereits trifft der „Ältestenrat“ nach MAZ-Informationen nun zusammen, um eine Entschärfung der Situation auf den Weg zu bringen.

