Grünefeld

Steffen Klemm aus Grünefeld hat ein wahres Schätzchen vor dem endgültigen Zerfall gerettet. Der Familienvater machte vor genau 15 Jahren in der Garage seines Onkels diesen einen besonderen Fund: Er entdeckte eine Simson Schwalbe, aus dem Baujahr 1975, wie sich später herausstellen sollte. Viele Jahre muss sie dort schon unentdeckt gestanden haben, bis die Rettung kam. An ihr nagte bereits der Zahn der Zeit. Die Teile rosteten nur so vor sich hin. Da fasste Steffen Klemm für sich den Entschluss: „Die bekomme ich wieder hin.“

Steffen Klemm holt sich professionelle Hilfe

Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um eine Simson Schwalbe der Baureihe KR 51/1, die ab 1968 produziert wurde – 3,6 PS, luftgekühlt – heutzutage etwas ganz Besonderes. Das hatte auch Steffen Klemm erkannt, Geld in die Hand genommen und damit begonnen, das Gefährt wieder fit zu machen. „Mit einem Kumpel zusammen habe ich die Teile neu lackiert“, erinnert sich der 40-Jährige. Blau sollte die Schwalbe wieder werden. Doch Steffen Klemm habe schnell gemerkt, dass er darüber hinaus alleine nicht weit kommen würde und habe sich deshalb professionelle Hilfe geholt.

Tochter Matthea (11) und Sohn Rudi (3) haben auch schon große Freude an der Schwalbe gefunden. Quelle: privat

Es dauerte eine Weile, bis die Schwalbe wieder eine Betriebserlaubnis erhielt, doch die Arbeit hat sich gelohnt: Steffen Klemm fährt so oft er kann mit der Schwalbe, am liebsten durch das Dorf. Und auch seine beiden Kinder – Rudi (3) und Matthea (11) haben das Kleinkraftrad lieben gelernt. „Mein Sohn freut sich immer, wenn er die Hupe drücken darf.“ Und das nächste Projekt steht auch schon an: Eine Simson Star vom Schwiegervater wartet darauf, ebenfalls wieder mit einer Betriebserlaubnis fahren zu dürfen.

Probleme mit den Zündkerzen

„Die Teile sind schon bestellt, vor allem Originalteile, denn die machen das Restaurieren erst richtig aus“, sagt Steffen Klemm. „Die Star ist aber noch nicht ganz so hingehunst wie die Schwalbe.“ Bei ihr war das Benzin nur noch Gelee, der Vergaser vor lauter Dreck kaum noch zu erkennen, erzählt Steffen Klemm weiter. Noch immer stimme etwas mit den Zündkerzen nicht so ganz wie es soll. „Alle zehn bis 20 Kilometer müssen sie getauscht werden.“ Doch um seinen Sohn oder seine Tochter von Kita oder Schule abzuholen, reicht das allemal.

Viel wichtiger ist es für Steffen Klemm mehr über die Technik der Kleinkrafträder zu erfahren. „Den Experten schaue ich beim Reparieren immer gerne über die Schulter oder belese mich dazu im Internet“, sagt er. So will der 40-Jährige vor allem für das anstehende Projekte der Simson Star gut gewappnet sein.

Von Marcus J. Pfeiffer