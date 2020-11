Schönwalde-Glien

Immer wieder müssen in Gemeinden Straßenschäden repariert werden. So auch in Schönwalde-Glien. Die Gemeindevertreter haben jetzt den Auftrag dafür für die Summe von 59 614,14 Euro an die Firma Liesen ... alles für den Bau GmbH vergeben. Das Unternehmen arbeitet mit dem sogenannten Patchmatic-System und repariert auch Risse.

Insgesamt haben sich drei Firmen um den Auftrag beworben. Mit dem Zuschlag wurde schließlich eine Firma genommen, mit der sich die Gemeinde auskennt. Bei der jetzigen Vereinbarung handelt es sich um einen Rahmenvertrag für die jährliche Sanierung der Straßen und Wege im gesamten Gemeindegebiet. Die Verwaltung hat dafür eine Liste mit Aufgaben zusammengestellt.

Liste der reparaturbedürftigen Straßen

So wird die Firma Liesen ... alles für den Bau GmbH in folgenden Straßen aktiv. Schönwalde-Siedlung: Drosselsteig, Richard-Wagner-Straße, Sebastian-Bach-Straße, Eichenallee, Schulallee, Kurmärkische Straße, Normannenweg, Gotenweg, Goethestraße, Straße der Jugend, Zaunkönigsteig. Perwenitz: Gewerbegebiet. Schönwalde-Dorf: Dorfstraße, Bötzower Straße. Paaren: Perwenitzer Weg.

Die Risssanierung wird auf folgenden Straßen angewendet: Schönwalde-Siedlung: Schulallee, Straße der Jugend, Lindenallee, Eichenallee, Kurmännische Straße, Amselsteig, Germanenweg, Brandenburgische Straße, Großer Ring und Ahornallee. Wansdorf: Robinienallee, Ahornweg, Fichtenweg, Rotdornallee, Bahnstraße. Pausin: Wansdorfer Weg/Krämerwald. Schönwalde-Dorf: Dorfstraße, Bötzower Straße, Gewerbegebiet Dorf. Paaren: Am Schmiedeweg (erster Bauabschnitt), Gartenstraße. Grünefeld: Kienberger Straße.

Im übrigen hat die Verwaltung die Ausschreibung der Stelle eines neuen Bauverwaltungsleiters von der Tagesordnung genommen. Das werde mit dem neuen Haushalt erneut den Gemeindevertretern vorgelegt, sagt Bürgermeister Bodo Oehme. Die Neubesetzung erfolgt erst im Oktober 2021.

