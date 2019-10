In den 1990er-Jahren provisorisch ausgebaut, haben sich die Anwohner des Waldkauz- und des Rotkehlchensteiges in Schönwalde-Siedlung an ihre Straßen gewöhnt. Für die Gemeinde entstehen jährlich mehrere tausend Euro Kosten, um die Straßen auszubessern. Jetzt sollen sie erschlossen werden, die Anwohner sind dagegen.