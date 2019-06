Grünefeld

Ein Bühnenkostüm von Sänger Bernhard Sonnemann, das Schlagzeugfell von Schlagzeuger Dieter Franke und weitere Requisiten der Grünefelder Band Sugar Beats sind seit 25 Jahren Teil einer Ausstellung im Bonner Haus der deutschen Geschichte. Anlässlich des Jubiläums wurde die Ausstellung Amateur-Tanzmusik in der DDR neu arrangiert. Die Band reiste dafür extra nach Bonn, im Gepäck neue Stücke für die Ausstellung. Dass ausgerechnet die Grünefelder in einer Ausstellung in Bonn vertreten sind, sei reiner Zufall, wie Schlagzeuger Dieter Franke verrät.

„Jemand, der für die Ausstellung recherchierte, tauchte damals im Gitarrenladen eines Bekannten in Prenzlauer Berg auf und sagte, dass er Material für eben diese Ausstellung sucht“, erinnert sich Franke. Und die Sugar Beats hatten einiges zu bieten. Neben den Bühnenoutfits hatte die Band auch Dokumente aus den Anfängen aufbewahrt.

Eine Spielerlaubnis, ein Plakat vom Klubhaus Kremmen und ein Schreiben vom Rat des Kreises Nauen, in dem die Band gemaßregelt wurde, die Ordnung von Veranstaltungen nicht eingehalten und die gesetzlichen Vorgaben für das Repertoire missachtet zu haben. Ideale Zeitdokumente für das Haus der deutschen Geschichte.

Auch wenn die Band eher durch einen Zufall Teil der Ausstellung wurde, ist es für die Musiker eine große Ehre dort gezeigt zu werden. „Es gab tausend Bands zu dieser Zeit, dass wir stellvertretend die Tanzmusik der DDR präsentieren dürfen, macht uns schon stolz“, so Dieter Franke.

Gegründet haben sich die Sugar Beats schon im Jahr 1964. Seither spielen sie vor allem Musik der 1960er-Jahre. Dazu gehören neben den Beatles natürlich auch die Rolling Stones. Die Band trat schon im legendären Cavern Club in Liverpool auf und im Down Town Club in Hamburg, spielte aber auch Konzerte in Köln, Berlin und natürlich in ihrer Heimat, dem Havelland. „Am liebsten spielen wir vor unseren treuesten Fans, die auch alle älter werden, so wie wir“, sagt Dieter Franke.

Die fünf Musiker sind zwischen 68 und 70 Jahre alt. Und während sich die Stilrichtung ihrer Musik im Laufe der Jahre nicht geändert hat, gab es bei den Bandmitgliedern selbst ein paar Wechsel. Heute gehören neben Dieter Franke und Bernhard Sonnemann noch Klaus Schilling, Norbert Wolf und Bodo Ritschel zur Bandbesetzung.

Ihre Leidenschaft für die Musik haben die fünf im Laufe der Jahre nicht verloren. Ganz im Gegenteil. „Heute haben wir viel bessere Technik und können präziser spielen“, erzählt Franke. Ihr erster Gitarrenverstärker, der auch für das Mikrofon des Sänger herhalten musste, war in einem Koffer eingebaut und alles andere als professionell. Aber diese Zeiten sind vorbei.

Heute spielen die Sugar Beats vor großen Publikum. Ihr 50. Bandjubiläum feierten sie mit 800 Fans. „Wir wollen mit unserer Musik das Gefühl einer ganzen Generation vereinen“, sagt Dieter Franke.

Von Danilo Hafer