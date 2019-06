Havelland

Besondere Gebäude und architektonische Hingucker öffnen am 30. Juni in ganz Brandenburg ihre Türen. Die Brandenburgische Architektenkammer lädt zum bundesweiten Tag der Architektur.

Insgesamt 23 Objekte und Freianlagen, die in den vergangenen drei Jahren fertiggestellt wurden, sind an dem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und werden bei Führungen erläutert. Neben ihren Werken zeigen einige Architekten, Stadtplaner, Landschafts- und Innenarchitekten in diesem Jahr auch erstmals ihre Büros.

Firmensitz mit Südterrasse

Im Havelland können gleich drei besondere Gebäude bestaunt werden. So kann unter anderem der Firmensitz der Grimm Gastrobedarf GmbH im Dallgower Artilleriepark besichtigt werden. Das von Alfons Wening entworfene Büro- und Lagergebäude wurde erst im vergangenen Jahr fertiggestellt und bildet mit seiner blauen Fassade einen Hingucker im Gewerbegebiet an der B5. Durch die Verschiebung der Geschosse konnte den Büros in der obersten Etage eine breite Südterrasse vorgelagert werden.

Die Brieselanger Kita wurde an das „Alte Rathaus“ angebaut. Quelle: privat

Farblich etwas zurückhaltender gestaltet wurde der Anbau ans „Alte Rathaus“ in Brieselang (Forstweg 9), der als Kita Platz für bis zu 110 Kinder bietet. Verantwortet haben die Planungen der Architekt Friedhelm Siegenthaler und die Landschaftsarchitektin Dana Hucke. Der sichelförmige Grundriss nimmt dabei den Verlauf des anliegenden Wassergrabens auf. Der Neubau öffnet sich spielerisch zum Garten und passt sich farblich an das bestehende Gebäude an.

Begrüntes Einfamilienhaus in Schönwalde

Mit begrüntem Dach und Holzfassade fügt sich auch ein Einfamilienhaus in Schönwalde-Glien (Am Südhang 22) perfekt in seine Umgebung ein. Durch einen Höhenunterschied von fast zehn Metern war es für Architektin Julia Krüger möglich, das Haus so zu planen, dass alle Ebenen von außen erreichbar sind. Der Keller ist von der Straße, das Erdgeschoss von der Seite und das Dach vom hochgelegen Garten zugänglich. Der Keller kann zudem als Wohnung für eine Pflegebedürftige Person abgetrennt werden.

Einfamilienhaus Schönwalde Tag der Architektur Am Südhang Quelle: privat

Der Tag der Architektur steht in diesem Jahr unter dem Motto „Räume prägen“. „Unsere Lebensqualität wird durch die Räume bestimmt in denen wir uns aushalten“, erklärt Kammerpräsident Christian Keller.

Das gesamte Programm und weitere Informationen unter www.ak-brandenburg.de

Von Danilo Hafer