Schönwalde-Glien

Der Tag des Baumes findet jährlich am 25.April statt. Auch in der Gemeinde Schönwalde-Glien Siedlung hat man dies zum Anlass genommen und den Baum des Jahres 2021, eine Stechpalme, gepflanzt.

Nach der Robinie kommt die Stechpalme

Zur Pflanzung am Rathaus in Schönwalde-Siedlung fanden sich Bürger und Vertreter der kommunalen Politik ein. Seit 13 Jahren wird in Schönwalde-Glien der jeweilige Baum des Jahres gepflanzt. „Im letzten Jahr haben wir die Robinie gepflanzt, 2019 war es die Flatterulme. In diesem Jahr ist es diese stattliche Stechpalme, sie kostet über 400 Euro“, erklärt Bürgermeister Bodo Oehme (CDU), „eine erhebliche Summe haben Elke und Harald Meyer gespendet, so dass wir heute diesen Ilex hier pflanzen können.“

Eine kleine Feierstunde fand am Sonntag zum "Tag des Baumes 2021" in Schönwalde-Glien am Rathaus statt​. Quelle: Enrico Berg

Oehme weiß den Besuchern einiges über die Stechpalme zu berichten: „Die Stechpalme ist ein immergrüner, aufrechter dicht verzweigter Baum mit kegelförmiger Krone und kann zehn bis 15 Meter Höhe erreichen. Der Baum braucht recht milde Winter ohne Früh- und Spätfröste und nicht allzu trockene Sommer.“

Schönwalde wird seinem Namen gerecht

Die Schönwalder Stechpalme wurde bewusst am Rathaus gepflanzt, da der Baum zu einem dort geschützter wachsen könne und zum anderen ein teureres Exemplar sei und somit besser unter Kontrolle stehe. Die Bäume der Vorjahre befinden sich im Bereich der Steinernen Brücke. Für die Gemeinde Schönwalde-Glien sei der Baum an sich von großer Bedeutung, finde man doch im Gemeindenamen das Wort „Wald“ wieder. „Es gibt viele Gründe, warum wir Bäume brauchen: Sie sind Sauerstoffproduzenten, Kohlenstoffspeicher, gelten als Grüne Lungen der Städte, sind Nahrungsquellen, Schattenspender, Wald ist ein Erholungsort und eine unerschöpfliche Quelle an Brenn- und Baumaterial“, erläuterte Bodo Oehme.

Dank an Baumspender und Baumpaten

Oliver Beuchel aus Schöwalde-Glien nahm am Sonntag an der Baumpflanzung am Rathaus teil. „Ich finde diese Aktion großartig, Schönwalde-Siedlung ist die Waldsiedlung, dazu passt das perfekt. 2019 habe ich den Baum des Jahres, die Flatterulme, gespendet. Sie steht mit den anderen Bäumen der Vorjahre an der Steinernen Brücke. Regelmäßig besuche ich ,meinen’ Baum und gieße ihn bei Bedarf. Jetzt zeigen sich die ersten Knospen.“

Die Spender der Stechpalme, Elke und Harald Meyer, wurden auf dieser Plakette verewigt. Quelle: Enrico Berg

Der Tag des Baumes geht auf Aktivitäten des amerikanischen Journalisten Julius Sterling Morton zurück, der 1872 einen „Arbor Day-Resolution“-Antrag an die Regierung von Nebraska stellte, der binnen 20 Jahren in den ganzen USA angenommen wurde. An diesem Tag werden traditionell Bäume gepflanzt. Der deutsche Tag des Baumes wurde erstmals am 25. April 1952 begangen. Bundespräsident Theodor Heuss und der Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Bundesminister Robert Lehr, pflanzten damals im Bonner Hofgarten einen Ahorn.

Von Hannelore Berg