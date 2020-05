Traurige Techno-Jünger: Nation of Gondwana fällt 2020 aus

Grünefeld

Erstmals nach 20 Jahren wird es in diesem Sommer keine Nation of Gondwana in Grünefeld geben. Wegen der Corona-Krise musste das Techno-Musikfestival, das jedes Jahr über 10 000 Besucher in den kleinen Schönwalder Ortsteil Grünefeld zieht, abgesagt werden. „Das ist sehr bitter und in uns allen herrscht noch immer große Traurigkeit und Machtlosigkeit. Diese zwei Wochen im Sommer waren immer die schönsten des Jahres“, sagt Veranstalter Markus Ossevorth.

Auch Antaris in Stölln fällt aus

So sollte es auch in diesem Sommer vom 24. bis 26. Juli wieder sein, wenn sich das Areal rund um den See in Grünefeld in ein Mekka der Fans elektronischer Musik verwandelt hätte. Doch daraus wird nichts. Abgesagt wurde auch das etwas kleinere Antaris Festival in Stölln, das dort vom 3. bis 6. Juli stattfinden sollte. Lediglich die Macher des etwa 2000 Besucher zählenden „Sommer, Sonne und Badelatschen“-Techno-Festival in Markee warten noch ab. „Wir haben noch die Hoffnung, dass wir vielleicht wenigstens mit 1000 Besuchern feiern dürfen“, sagt Mitorganisator Christoph Sauerbaum.

Im vergangenen Jahr feierte die Nation of Gondwana ihr 20. Jubiläum in Grünefeld. Nicht nur persönlich wiegt der Frust beim Veranstalter schwer, in diesem Jahr auf die vielen Kontakte und Begegnungen mit alten Freunden und Festivalunterstützern aus der ganzen Welt verzichten zu müssen. Am Festival hängen viele Existenzen. Angefangen bei den Künstlern, über Food-stände bis zu gemeinnützigen Projekten. Auch die Grünefelder Feuerwehr ist jedes Jahr mit einem Versorgungsstand auf der Nation of Gondwana vertreten.

„Wirtschaftlich ist das eine Vollkatastrophe“, sagt Ossevorth. Die Planungsdauer des Festivals beträgt ein Jahr. Schon im November wurden Verträge mit Subunternehmern abgeschlossen, im Dezember und Januar umfangreiche Vorauszahlungen geleistet. Das Produktionsbudget lag zuletzt bei knapp 1,1 Millionen Euro. „Durch die Absage werden wir wohl auf einem Schaden im sechsstelligen Bereich sitzen bleiben“, sagt Ossevorth.

Fans unterstützen die Festivalmacher

Neben dem Festival betreibt der Festivalmacher mit seiner Firma auch vier Bars in Berlin. Rundum beschäftigt er 41 Mitarbeiter, die nun in Kurzarbeit sind. Vor dem Bankrott retteten das Festival in den vergangenen Wochen nur die Fans. „Viele haben unsere Crowdfunding-Kampagne unterstützt“, sagt Ossevorth. 51 000 Euro kamen zusammen. Hinzu kommen noch 20 Euro Solizuschlag und zehn Euro Gebühr für jedes bereits verkaufte Ticket. Der restliche Ticketpreis wird zurückgezahlt.

„Auch aus Grünefeld, vor allem von vielen jungen Menschen, die möchten, dass es das Festival weiter gibt, haben wir viel Unterstützung erhalten und viele aufmunternde Nachrichten. Das ist toll.“

Veranstalter will klagen

Möglichkeiten für eine Corona-Soforthilfe gibt es für die Festivalmacher nicht, da die Mitarbeiterzahl zu groß ist. „Wir haben jetzt eine Zusage für einen Hilfskredit mit drei Prozent Verzinsung erhalten und müssen diese bittere Pille schlucken“, so Ossevorth. Dass seine Branche wegen der Bestimmungen nicht arbeiten kann und nun verzinstes Geld vom Staat als einzige Hilfsmöglichkeit hat, ist für ihn eine bodenlose Frechheit. „Wir werden dagegen auf Schadenersatz klagen, auch wenn der Prozess sicher einige Jahre dauern wird“, kündigt Markus Ossevorth an.

