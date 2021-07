Technofamilie Johannsen aus Grünefeld: Hier feiern alle mit

Grünefeld

Heinrich und Nanett Johannsen sind in Grünefeld so etwas wie eine Institution. Vor fast 30 Jahren ließ das Ehepaar sich in dem Schönwalder Ortsteil nieder. „Ich bin damals bei meiner Tippelei hier hängen geblieben“, erinnert sich der 60-Jährige. In den 90er-Jahren gründete der gelernte Zimmermann, der gebürtig aus der Nähe von Flensburg stammt, in Grünefeld seine Zimmerei, die er bis heute erfolgreich betreibt.

„Es war uns immer wichtig, in der neuen Heimat schnell anzukommen“

Ehefrau Nanett lernte er über deren Onkel, ebenfalls Handwerker, kennen. Sie ist gebürtige Berlinerin. „Neukölln“, verrät die 61-Jährige, der man ihr Alter nicht ansieht, mit kecker „Berliner Schnauze“ lachend. „Wir wollten dann damals wegen der Kinder raus aus Berlin“, blickt sie zurück. In Grünefeld fanden sie ihre Heimat. „Wir ziehen hier nicht mehr weg“, sagen beide. Wie auch – die Johannsens gehören fest zum Dorfleben. „Es war uns immer wichtig, in der neuen Heimat schnell anzukommen“, erinnert sich die 61-Jährige. Deshalb suchten beide schnell Anschluss zu den Dorfbewohnern. „Das ist heute leider bei vielen neu Zugezogenen nicht mehr der Fall“, sagt sie. „Früher hat man sich schnell kennengelernt. Heute bleiben viele Bewohner grad aus dem neuen Wohngebiet lange unbekannt.“ Während sie sich damals direkt im Heimatverein engagierte, landete Heinrich Johannsen schließlich im Ortsbeirat.

Der Zimmermann ist es gewohnt, anzupacken. Genau das tat er auch. Dem Ortsbeirat folgte bald das Engagement für die Feuerwehr, deren Ortswehrführer er schließlich 20 Jahre lang bis 2017 war. „Am Ende wurde es zu viel. Wir haben einiges bewegt für die Wehr, aber ich musste irgendwann die Reißleine ziehen“, sagt er. Seine Ehefrau nickt: „Das Unternehmen, die Feuerwehr, natürlich die Familie“, zählt sie auf, „das ging einfach nicht mehr alles unter einen Hut“. Johannsen engagiert sich unter anderem bei der Handwerkskammer, bildet aus und ist auch im Dachverband der europäischen Wandergesellen aktiv.

Nur wenige Minuten Fußweg für die Johannsens bis zur „Nation“

Und dann ist ja da auch noch die „Nation“. Das „einmalige Festival, welches jährlich hier bei uns in Grünefeld stattfindet“, sagt er. Der 60-Jährige und seine Frau haben die Geburtsstunde auf dem Acker nur wenige Meter vom Grünefelder Ortseingangsschild – drei Minuten Fußweg entfern steht ihr Haus – hautnah miterlebt. „Ich war damals im Ortsbeirat, als die beiden Gründer bei uns anklopften und ganz höflich, ja fast schon schüchtern anfragten, ob so ein Open-Air-Festival am Kiessee möglich sei“, erinnert sich „Hein“, wie Ehefrau Nanett ihn liebevoll nennt, noch heute.

Der Ortsbeirat war von der Idee angetan. „Die ,Nation’ war ja gewissermaßen eine kleine Fortsetzung der Loveparade“, erzählt die 61-Jährige. „Die Leute haben in Berlin den ganzen Tag gefeiert und getanzt, aber um 21 Uhr war dann Schluss. Die Leute wollten doch aber weiterfeiern, also haben sie nach Möglichkeiten gesucht.“ So landeten Markus Ossevorth und der 2020 verstorbene André Janizewski schließlich in Grünefeld. Das Gelände am Kiessee war ihnen bei einem Ausflug ins Auge gestochen. „Die Fläche sah damals noch ganz anders aus, als heute“, wissen die Johannsens. Überhaupt sei über die Jahre da etwas gewachsen, was heute immer am letzten Juli-Wochenende das ganze Dorf bewegt.

Über die Jahre entstanden Freundschaften – man sieht sich nicht nur einmal im Jahr

Die Johannsens brachten sich von Anfang an in die Veranstaltung, zu der Menschen aus ganz Deutschland und gar darüber hinaus strömen, mit ein. Mit Chef-Organisator Markus Ossevorth ist Heinrich Johannsen im ständigen Austausch. „Da sind auch Freundschaften entstanden. Das beschränkt sich nicht nur auf das eine Wochenende im Jahr“, sagt er. Probleme, sagen beide, hatten sie mit Veranstalter ebenso wie Publikum noch nie. „Die Atmosphäre auf der ,Nation’ ist freundlich und friedlich. Jeder ist willkommen, das Publikum kommt eher aus der alternativen Szene. Genau deshalb ist die Stimmung aber auch einfach einmalig. Jeder kann dort so sein, wie er will, ohne dass er schräg angeschaut wird.“

Längst sind auch die Kinder der beiden – Lena (24) und Oliver (30) – Stammgäste der „Nation“. „Unsere Tochter ist als Feuerwehrfrau auf dem Gelände im Einsatz.“ Gemeinsam mit Nanett Johannsen stehe sie zudem am Grill, brate mit dem Förderverein der Ortswehr Rostbratwürste für die Besucher. Höhepunkt für Nanett und Heinrich Johannsen wird am heutigen Sonnabend allerdings der Auftritt von Sohn Oliver auf der „Birkenbühne“ auf dem Gelände sein. Als DJ Zwielicht entert er um 21 Uhr das Podest und heizt dem Publikum mit seiner Elektromusik ein. Mama Nanett ist sein größter Fan. Als kleiner Bub habe er einst die Techno-Klänge vom Kiessee vernommen, „seitdem begeistert ihn diese Musik“, verrät Nanett Johannsen. Von sich selbst sagt sie: „Ich mochte elektronische Musik schon immer, das fing damals mit Visage an“. Ihre Einsätze als Helferin hat sie dieses Jahr extra so gelegt, dass sie ein freies Zeitfenster für „DJ Zwielicht“ hat. An der lauten Musik auch spät in der Nacht, die in der Region mitunter nicht jeder gut findet, haben sich die beiden übrigens noch nie gestört. „Die jungen Leute wollen eben auch mal feiern. Lassen wir ihnen doch dazu die Gelegenheit“, sagen sie. Und Nanett Johannsen ergänzt lachend: „Wir waren ja schließlich auch mal jung. “

„Der See hat ja keine Postanschrift“

Heinrich Johannsen hat es an diesem Nachmittag eilig. „Ich muss noch zum See, aufbauen fürs Wochenende“, sagt er. Vor seiner Haustür stapeln sich zahllose Pakete, die er ins Auto verfrachtet. Seit Jahren lassen die „Nation“-Macher ihre Sendungen an seine Adresse liefern. „Der See hat ja keine Postanschrift, wie soll das sonst schnell dorthin kommen?“, sagt er lachend, während er sich ins Auto schwingt. Die „Nation“ ohne „Technofamilie Johannsen“, wie sie sich selbst nennen, ist eben einfach nicht denkbar.

Von Nadine Bieneck