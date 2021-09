Unfall auf der L 16 bei Schönwalde: Alkoholisierter Mercedes-Fahrer fährt mit Wagen gegen Baum

Schönwalde-Glien

Ein Mercedes ist am Dienstagabend auf der L 16 von Schönwalde in Richtung Pausin frontal gegen einen Baum gefahren. Der 36-jährige Fahrer des Wagens gab gegenüber der Polizei an, dass er einem Reh habe ausweichen wollen, dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Das Auto streifte zwei Bäume auf der rechten Straßenseite, kam dann nach links ab und prallte dort frontal gegen einen Baum. Nach Zeugenangaben sei der offenbar geschockte Mann anschließend zunächst vom Unfallort weggelaufen, kam dann aber wieder zurück. Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Da es Anhaltspunkte dafür gab, dass der Fahrer alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beträgt über 20 000 Euro.

