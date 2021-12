Richtig glücklich sei der Termin am 23. Dezember tatsächlich nicht, räumt Roswitha Bresch (Forum Schönwalde) ein. Doch es gebe dringenden Handlungsbedarf. Und so kommen am Vorabend des Weihnachtsfestes die Gemeindevertreter von Schönwalde-Glien zur Sondersitzung zusammen, bei der es um die Überlastung der Verwaltung geht.