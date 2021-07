Die „Nation of Gondwana“, die im Juli an gleich zwei Wochenenden in der Havelländer Gemeinde Schönwalde-Glien stattfindet ist auch deshalb eine Erfolgsgeschichte, weil sie ein ganz besonderes Flair hat. „Familiär“ bezeichnen es all diejenigen, die das Festival seit Jahren als Helfer unterstützen. Insgesamt packen rund 1500 Menschen mit an, damit vor Ort alles läuft.