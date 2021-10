Vollsperrung: Kurzfristig kein Durchkommen auf L 61 zwischen Perwenitz und Paaren

Schönwalde-Glien

Kein Durchkommen auf der L 16 zwischen den Ortsteilen Perwenitz und Paaren im Glien der Gemeinde Schönwalde-Glien gibt es in der Woche vom 18. bis 21. Oktober. Offenbar aufgrund von Bauarbeiten an der A 10-Überführung wird am 18. und 19. Oktober (Montag, Dienstag) eine Vollsperrung des Brückenbereichs vorgenommen. Am 20. und 21. Oktober (Mittwoch, Donnerstag) sind Arbeiten am Teilstück der Landesstraße, aus Paaren kommend, bis Abzweig L 161, vorgesehen.

Gemeinde über Vollsperrung nicht informiert – Bürgermeister spricht von „Schildbürgerstreich“

Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert. Welche Bauarbeiten an der L 61 vorgenommen werden, „darüber haben wir keinerlei Infos erhalten. Wir sind selbst nur durch die Beschilderung auf die Sperrung aufmerksam geworden“, erklärte Bürgermeister Oehme (CDU) am Freitag. Bereits am Donnerstagabend in der Gemeindevertretersitzung, wo er über die kurzfristige Sperrung informierte, erklärte er, sich auf die Suche nach konkreten Informationen machen zu wollen, um die Ursache „dieses Schildbürgerstreichs“ ausfindig zu machen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch eine MAZ-Anfrage beim Landesstraßenbetrieb brachte am Freitag keine Aufklärung. Die Baumaßen fänden nicht im Auftrag des Landesbetriebs statt, erklärte ein Mitarbeiter.

Von Nadine Bieneck