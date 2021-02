Von Ney York nach Grünefeld: Annette Homann mit neuer CD

Grünefeld/Brügge

Am Anfang stand Mozart. Er hat für Annette Homann eine Tür aufgemacht, die den Weg frei machte zu ganz anderen Gefilden. Von der Klassik zu Crossover. Und vor allem zu eigenen Kompositionen mit Pop und Power. Im Corona-Jahr hat die Geigerin daraus eine ganze CD „Violin Sentiments“ gemacht. Entstanden ist sie in Grünefeld und Brügge.

Am Anfang stand die Klassik

Der Lebens- und Geigenweg begann für Annette Homann in Hannover. „Mit ganz viel Klassik“, erinnert sie sich. Mit sechs Jahren begann sie mit dem Geigenspiel, studierte in Hannover und Mainz und schloss das Studium als Diplomgeigenlehrerin ab. Sie liebte die Musik, merkte aber, dass sie gern auch andere, moderne Gegenwartsmusik mit ihrer Violine spielen würde. Mit dieser Liebe kam sie aber bei ihren Musikdozenten nicht so gut an. „Die befürchten immer, dass man sich sein Geigenspiel zerstört“, erinnert sich Annette Homann.

Schlüsselerlebnis mit Mozart

Aber dann brachte das Studium doch ein Schlüsselerlebnis. „Wir hatten den Auftrag, zu einem Mozart-Violinkonzert eine Kadenz zu komponieren“, erzählt Annette Homann. Das war eine Pflichtaufgabe, aber sie merkte dabei, wie sehr ihr das lag, welche Freude sie am Komponieren hatte. Und der Dozent meinte: „Oh, das ist richtig gut.“

Für sie war klar, in welche Richtung ihre musikalische Entwicklung gehen sollte. Und in welche geografische Richtung: Sie ging Richtung Westen nach Amerika.

Annette Homann zog um die Welt. Quelle: privat

Mit dem deutschen Diplom in der Tasche zog sie in die USA und studierte weiter. An der Manhattan School of Music machte sie ihren Master of Music. „Das Leben in New York war prägend“, sagt sie, „es war sehr frei. Ja, man muss sehr frei sein, um dort zu überleben.“ Sie setzte dort ihr Studium fort, erst mal klassisch. „Mein Mozart, mein Grieg – die werden mir immer bleiben“, sagt sie. Aber dort in Amerika durfte sie auch mal etwas Jazziges machen, ohne schief angesehen zu werden. Und sie sagte sich: „Ich probier das aus.“

Auftritte in der Carnegie Hall

Sie belegte Kurse im Komponieren, spielte in Jazz-Combos, ging nach dem Studium auf Tour. Nach dem Studium schloss sie sich der angesagten Theater-Violinen-Show „Barrage“ an, tourte damit drei Jahre durch Amerika, Europa und Asien. Sie war Mitglied im Distinguished Concerts Orchestra mit Konzerten in der Carnegie Hall und im Lincoln Center. Ensembles, Musicals und Show waren eine Schule fürs Leben der Musikerin. Sie komponierte, wirkte als Geigerin und Tänzerin an Produktionen in New York und Los Angeles mit.

„2015“ veröffentlichte sie ihre erste CD. Die trug den Titel „Heimatgefühle“. Vielleicht ein Zeichen für einen Wechsel. 2016 zog

Mit der Familie ins Havelland

die Musikerin zurück nach Deutschland, erst nach Berlin. Sie trat in Shows auf, auch in der Streichersektion für Künstler wie Michael Bublé, Alex Christensen und Howard Carpendale. Sie nahm an der Kabarettshow „Anna und der Swing Klub“ teil. Und in der Show des irischen Sängers und Gitarristen Joe Ward und seiner Band Homeward konnte sie ihre ganze improvisatorische Begeisterung ausdrücken.

Vor zwei Jahren ging es nach Grünefeld ins Havelland. „Von New York nach Grünefeld und dann noch Corona – die Veränderung war krass“, sagt sie. Auf dem Dorf die gewollte Ruhe für die Familie, zu der der kleine Sohn Elias gehört, und auch die Ruhe zum Komponieren. Daneben aber auch immer wieder das Leben im zweiten Wohnsitz Brügge, wo auch das Video zu ihrer neuen CD entstand. Die CD selbst wurde im havelländischen Grünefeld bei Alex Sprave produziert.

Annette Homann Geigerin aus Grünefeld mit neuer CD Quelle: PROMO

Das Corona-Jahr brachte auch für die freischaffende Musikerin viel ungewollt freie Zeit. „Fast ein Jahr hatte ich keine Auftritte, eigentlich wäre ich jetzt auf Tour gewesen“, sagt sie. Heiligabend hatte sie in Grünefeld draußen im Garten einer Nachbarin ein wenig gespielt – für die Leute. „Das war ein gutes Gefühl“, beschreibt Annette Homann die Emotionen des Abends. Sie hofft, bald wieder vor Publikum spielen zu können – im Havelland oder in großen Stadien, die sie auch gewöhnt ist. Die Zuhörer dürfen sich dann auf ihr Geigenspiel freuen: Das ist sprühend, energiegeladen, selbstbewusst und fröhlich.

Von Marlies Schnaibel