Wansdorf: Sieger im Wettkrähen gekürt

Die Sieger des 32. Wansdorfer Hähne-Wettkrähens kommen aus Wansdorf und Berlin. Am 1. Mai haben 25 Hähne eine Stunde um die Wette gekräht, einer bleib allerdings beim Wettkampf stumm.

In Wansdorf wurde um die Wette gekräht. Bei den großen Hähnen ging der 1. Preis an Maik Redmann, bei den kleinen Hähnen an Klaus Tillak. Familie Meger belegte Platz 2. Quelle: Fotos: E. BERG