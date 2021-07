Wansdorf

An Wansdorf, Ortsteil der Großgemeinde Schönwalde-Glien, schätzen die Bewohner und Bewohnerinnen vor allem die umliegende Natur, die mit Rad- und Spazierwegen zu Ausflügen einlädt. Doch auch zum Dorf selbst haben die Menschen einiges zu erzählen. Wie in anderen Ortsteilen wünschen sie sich wieder mehr Gemeinschaftsleben und Engagement des Nachwuchses.

Reinhard Schleusener ist in Wansdorf geboren. Quelle: Leonie Mikulla

„Die Lage hier ist einfach wunderbar, weil wir direkt an dem Waldgebiet Krämer liegen“, erzählt Reinhard Schleusener. „Dort kann man auch im Waldhaus zur Saubucht einkehren. Direkt hier in der Umgebung sind außerdem viele Wiesen, die zu einem Spaziergang mit Hund einladen“,  schwärmt der 71-Jährige weiter.

Der Förderverein Dorfkirche ist einer der aktivsten Vereine im Ort

Er ist in Wansdorf geboren und zog dann für sein Chemie-Studium in die weite Welt. 2006 lockte die Heimat ihn jedoch zurück. Er engagiert sich im Ort im Gemeindekirchenrat der evangelischen Gemeinde. „Wir hoffen, hier in der Zukunft einen Wohnkomplex für alte Menschen mit Demenz zu errichten“, erzählt Schleusener. Gut gefallen ihm in Wansdorf auch die kulturellen Veranstaltungen in der Kirche, die vor Corona ein Mal im Monat stattfanden.

Manfred Heß engagiert sich im Ortsbeirat von Wansdorf. Quelle: Leonie Mikulla

Organisiert werden diese vom 2005 gegründeten Förderverein Dorfkirche. Schriftführer dabei ist Manfred Heß, der seit 1996 in Wansdorf lebt und auch im Ortsbeirat aktiv ist. Neben Musikveranstaltungen treibt der Förderverein auch die Instandsetzung der barocken Dorfkirche voran. Dabei können auch mal Überraschungen passieren – Bei Sanierungsarbeiten an der Ostwand wurden unerwartet historische Fenster und Malereien entdeckt.

Fund bei den Sanierungsarbeiten. Die Wandmalereien. Quelle: Leonie Mikulla

Doch der Verein hat Probleme mit dem Nachwuchs: „Wir sind in den Vereinen alle über 70 und wünschen uns, dass junge Leute im Ort aktiv werden“, erzählt Heß. Generell ist das Vereinsleben zurückgegangen: Aktuell gibt es noch einen Feuerwehrverein, einen Kleintierzüchterverein und den Reit- und Fahrverein am Berg. „Den Schützenverein, den großen Chor und vieles mehr gibt es nicht mehr“, bedauert Siegfried Spallek, Ortsvorsteher von Wansdorf.

Es gibt noch einiges zu tun in Wansdorf

Dem Gemeinschaftsleben schadet auch, dass es mittlerweile keine Gaststätte und kein Geschäft mehr im Ort gibt. „Ein Friseur, eine Poststelle und was zum Einkaufen gehen wäre gut. Und es gibt viele Leute, die gerne zusammen in der Gaststätte ein Bier getrunken haben“, erzählt Hans Joachim Hensel, der seit 1999 in Wansdorf lebt. „Schön ist, dass es hier immer einen Adventskalender gibt. Da trifft man sich abwechselnd in der Garage bei Leuten, die sich melden und kann ein bisschen plauschen bei einem Schluck Wein und Keksen“, erzählt Hensel. Wansdorf selbst findet er nicht so schön: „Hier gehören viele Gebäude zum Land Berlin und die kümmern sich nicht wirklich darum“, bemängelt er.

Martin Meinke ist seit zwei Jahren Ortswehrführer von Wansdorf. Quelle: Leonie Mikulla

Dem kann Ortswehrführer Martin Meinke nur zustimmen: „Hier gibt es noch viel zu machen. Das betrifft die Sanierung von Häusern, Straßenbau oder die Errichtung von Kinderspielplätzen.“ Auch Meinke, der mit dem Feuerwehr-Verein regelmäßig das Oktoberfest sowie die Oster- und Herbstfeuer ausrichtet, beobachtet einen Rückzug ins Private. „In den letzten Jahren gehen die Leute immer weniger raus und die Anteilnahme am Ortsgeschehen ist nicht so stark.“

Ganz anders sieht es in der Kindertagesstätte „Storchennest“ aus, die als eine Art informeller und sozialer Treffpunkt fungiert. „Die Zusammenarbeit mit den Eltern klappt super“, erzählt Annett Hecht. Sie lebt selbst in Perwenitz, ist aber seit 2000 Kitaleiterin in der Einrichtung. Vor Gründung der Kita im Jahr 1992 beherbergte das Gebäude einmal eine Grundschule – inzwischen müssen Kinder dafür nach Perwenitz fahren. „Durch die Kinder entstehen Kontakte zwischen den Eltern. Unsere Kita-Feste sind auch immer sehr beliebt“, freut sich Hecht.

Von Leonie Mikulla