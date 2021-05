Was sich der Pausiner Ortsvorsteher wünscht

Pausin

Ende 2019 wurde der neue, dreiköpfige Ortsbeirat Pausin gebildet. Neben Ortsvorsteher Knut Fröhlich-Leitert (FAMILIE) sitzen noch Hans-Dieter Zeh (FSG) und die langjährige Bürgermeisterin und Ortsvorsteherin Bärbel Eitner (SPD) im Gremium.

Was hat sich seit der Wahl des neuen Ortsbeirats verändert?

Knut Förhlich-Leitert: Mir als Ortsvorsteher ist es wichtig, allen Pausinern Gehör zu verschaffen. Sei es der Alteingesessene oder der Zugezogene. Das war vor der Wahl nicht immer so. Nach der Wahl waren einige der Meinung, jetzt würde der neue Ortsbeirat Dorfklub und Feuerwehr und andere Dinge nicht mehr unterstützen.

Die bereits vorhandene, tiefe Spaltung zwischen den Einwohnern drohte schier unüberwindlich zu werden. Ich bin auf die Willigen, die bereit sind für Kommunikation und anständiges Diskutieren, zugegangen und baue auf die Vernunft aller, so dass Brücken entstehen.

Die Pausiner Feuerwehr direkt am Anger im alten Ortskern. Quelle: Max Braun

Unser Dorf hat noch einige andere offene Baustellen, die voran getrieben und permanent in der Verwaltung thematisiert werden müssen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Sei es die Fertigstellung des Straßenbaus im Wohngebiet Wansdorfer Weg oder andere Straßen. Immer unter der Prämisse der Berücksichtigung der Anwohnerwünsche.

Um die Wünsche unserer jetzigen und künftigen Anwohner durchzusetzen, bin ich auch mal unbequem für die Verwaltung und gehe auf andere zu, wie die Straßenverkehrswacht oder den Kreistag, um uns Gehör zu verschaffen und Hilfe zu erbitten.

Welche Wünsche und Ziele haben Sie für den Ortsteil in der Zukunft?

Natürlich, dass wieder “Normalität“ in unser tägliches Leben einkehrt und wir alle nach Corona gesund und munter wieder Treffen veranstalten können. Sei es im neu eingerichteten Jugendclub oder auf dem neugestalteten Anger.

Der neue Pausiner Jugendclub soll im Herbst 2021 eröffnet werden. Quelle: Max Braun

Besonders der Jugendclub liegt mir am Herzen, um unseren Senioren und Jugendlichen endlich wieder ein Freizeitangebot unterbreiten zu können. Ein Treffpunkt für Jung und Alt, der auch für Feierlichkeiten der Dorfbewohner gerne genutzt werden kann.

Die Renovierung und Einrichtung verlief auch durch Corona leider schleppend, aber Schritt für Schritt kommen wir unserem Ziel näher. Die Wiedereröffnung ist nun für September 2021 geplant.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, was kann man verbessern?

Insbesondere wünschen wir uns schnellere Reaktionszeiten seitens der Verwaltung bei Anfragen und Beschlüssen der Pausiner. Auch Beschlüsse, die der OBR aufstellt, nicht durch die Macht der Gemeindevertretung zu kassieren beziehungsweise als Beanstandung durch den Bürgermeister, tragen nicht gerade zur Förderung von Kompromissen und positiven Entwicklungen in unserem Ortsteil bei.

Unter anderem eine geplante Ampelanlage und ein Bürgersteig am Ortseingang sorgen für Diskussionen im Ort. Quelle: Max Braun

Auch der Informationsfluss könnte verbessert werden. So wissen wir zwar, dass unser “Schandfleck“ durch das Dorf, die marode Landesstraße 16, demnächst saniert werden soll. Nähere Information und Einbindung in Besprechungen oder Begehungen erfolgten leider bislang aber nicht. Dabei ist dieser Punkt für uns Pausiner so wichtig, um unser Dorf nicht nur am Anger attraktiver zu machen.

Von Max Braun