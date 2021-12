Weihnachtshaus-Aktion: In Schönwalde-Glien leuchtet der „Stern von Paaren“

Schönwalde-Glien

Immer wieder bleiben Autos vor dem Haus im Kienberger Weg in Paaren im Glien stehen. „Die Leute steigen sogar aus, um genau zu schauen“, berichtet Yvonne Hartley. Die dreifache Mutter wohnt mit ihren Söhnen und Ehemann Marco seit 2013 in dem Schönwalder Ortsteil. Ebenso lange wird das schmucke Klinkerhaus jährlich zur Adventszeit liebevoll dekoriert und geschmückt. „Wir lassen uns jedes Jahr etwas Neues einfallen und freuen uns, wenn die Leute vorbeifahren und daran Freude haben“, sagt sie.

Abends leuchtet der Stern weithin sichtbar im Kienberger Weg in Paaren. Quelle: privat

In diesem Jahr sind es nicht nur jede Menge bunter Lichter, die das Haus weithin sichtbar beleuchten. Der Hingucker vor dem Haus ist ohne Frage die fast mannshohe Krippe, die die biblische Geschichte von Maria und Josef und der Geburt Jesus’ in einem Stall darstellt. Gebaut hat das kompakte Bauwerk aus Holz ihr Schwiegervater, Kurt Hartley, verrät Yvonne Hartley. Der war bis vor zwei Jahren stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Schönwalde-Glien und ist inzwischen längst im wohlverdienten Ruhestand angekommen. Aus „dicken, alten Bohlen, die bei ihm noch rumlagen, hat er das in Fleißarbeit zusammengezimmert“, sagt Marco Hartley anerkennend. Er selbst hätte dafür gar keine Zeit aufbringen können, räumt der 37-Jährige schmunzelnd ein. Am fertigen Werk erfreut er sich aber ebenso wie Ehefrau Yvonne. Ein befreundeter Landwirt habe sie mit einem ganzen Ballen Stroh versorgt, um das Kunstwerk so authentisch wie möglich zu gestalten. Die passenden Figuren, teils knapp 1,50 Meter hoch, habe man schließlich über das Internet geordert, verraten die beiden.

Vor allem nach Einbruch der Dämmerung, wenn die Beleuchtung an Krippe und Haus eingeschaltet wird, entfaltet die Szenerie ihre Wirkung. „Wir überlegen uns jedes Jahr etwas Neues, um unser Haus in den Dezemberwochen schön zu gestalten“, sagt Yvonne Hartley. Die ganze Familie sei ein großer Fan von Weihnachten, die Krippe verzaubert sowohl die Eltern als auch die Kinder, sagt Yvonne Hartley, die das Ensemble schmunzelnd als „den Stern von Paaren“ bezeichnet.

Rund 300 Meter Lichterkette hat Familie Hartley verlegt

Die Aufgaben im Hause Hartley sind klar verteilt: Während sie für die Innendekoration verantwortlich ist, kümmert sich der Familienvater um die Außengestaltung. Zwei Wochenenden Arbeit stecken in diesem Jahr in der Aktion, verlegt wurden unter anderem rund 300 Meter Lichterkette, schätzt Marco Hartley. Mitte November ging es los mit der Schmückerei. Inzwischen strahlt das Haus im Kienberger Weg allabendlich in voller Pracht. „Vor allem, als es kürzlich geschneit hatte, sah das wirklich toll aus“, schwärmt die 35-Jährige.

Rund 300 Meter Lichterkette hat Familie Hartley an Haus und im Garten verlegt. Quelle: Privat

Ob da nicht am Ende des Weihnachtsfestes die Stromrechnung explodiere? „Nein, nicht wirklich“, sagt der 37-Jährige. „Wir haben die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt, da ist das sehr überschaubar.“ Rund 15 Euro Stromkosten würden für die Extra-Beleuchtung des Hauses am Ende anfallen.

Eine große Pyramide oder ein mannshoher Schwibbbogen sind der nächste Traum

Auch wenn das Weihnachtsfest 2021 noch nicht vorbei ist, lunscht Yvonne Hartley schon mit einem halben Auge ins nächste Jahr. Auch wenn das Krippenensemble kaum zu toppen sei, habe sie bereits schon eine Idee für das Jahr 2022. „Mein großer Traum wäre mal eine richtig große Weihnachtspyramide, die wir im Vorgarten aufbauen können“, verrät sie und räumt gleichzeitig ein: „So etwas ist aber wahrscheinlich kaum bezahlbar.“ Ein mannshoher Schwibbbogen allerdings würde ihr Herz fast genauso erwärmen.

Yvonne und Marco Hartley leben mit ihren drei Söhnen im Ortsteil Paaren im Glien. Quelle: Nadine Bieneck

An Ideen mangelt es den Hartleys also nicht. Die verbleibenden Tage bis zum Weihnachtsfest erfreuen sich die fünf – und ganz besonders auch Schwiegervater Kurt Hartley – erst einmal gemeinsam sowohl an der Krippe als auch den vielen Passanten, die zum Plausch an den Gartenzaun kommen. Ende Dezember wird das Kunstwerk abgebaut und kommt zurück auf den Hof des Erbauers. „Dann reicht es auch erst einmal wieder“, sagt Marco Hartley, „bis zum nächsten Jahr.“

Von Nadine Bieneck