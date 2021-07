Er mag es humorvoll: Die Bilder und Materialcollagen von Wolf Schrader haben es in sich. In der Galerie des Kreativ-Vereins Schönwalde zeigt er nun seine neue Arbeiten. Dabei hängen für ihn am Bildermachen allerlei Ängste, wie Schrader im Rahmen der Vernissage auch verriet. Besucher können die Werke noch bis 22. August besichtigen.