Wo die Gemeinde Schönwalde-Glien neue Gewerbeflächen ausweisen will

„Etwa 96 Prozent aller Gewerbeflächen im östlichen Havelland sind belegt“, sagt Landrat Roger Lewandowski (CDU). Das spricht einerseits für die Attraktivität der Region, andererseits aber können Wünsche von Investoren nach weiteren Flächen im Moment nicht erfüllt werden. Allein in der Gemeinde Schönwalde-Glien gebe es einen großen Mehrbedarf an Gewerbeeinheiten, wie Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) unterstreicht: „Fast jeden Tag kommt eine solche Anfrage rein. Wir müssen jetzt reagieren“, fordert er.

Alle drei Gewerbegebiete in der Gemeinde Schönwalde-Glien sind voll ausgelastet: „Rosengarten“ in Wansdorf, „Erlenbruch“ in Schönwalde und das Gewerbegebiet in Perwenitz. Auf dem Areal an der Autobahn in Perwenitz hat sich unter anderem die Firma Stadler niedergelassen, dazu das Fleischwerk Birkenhof (Rewe). Es gibt noch die Lackiererei Klowe, die Autowerkstatt Zobel, die Holzenergiefirma Grell und Meyer Erdbau. Inhaber ist der Perwenitzer Ortsvorsteher Jörg Meyer. Auch der spricht sich dafür aus, dass „neue Ansiedlungen möglich gemacht werden“.

Neues Areal mit einer Gesamtfläche von 26 Hektar

Es gibt auch schon einen konkreten Vorschlag. Die Gemeindevertretung von Schönwalde-Glien hat sich im Dezember vergangenen Jahres per Beschluss dafür ausgesprochen, „neue Potenziale zu entwickeln und eine sogenannte Entwicklungsfläche mit einer Größe von 26 Hektar benannt“, erklärt Bodo Oehme. Die liegt auch in der Gemarkung Perwenitz, in unmittelbarer Nähe zum vorhandenen Gewerbegebiet. „Die Firma Stadler hat schon angekündigt, erweitern zu wollen“, sagt Bodo Oehme.

Die L 161 führt direkt durch Perwenitz. Quelle: Jens Wegener

Unterstützt werde das Ansinnen laut Bürgermeister von der Wirtschaftsförderung Brandenburg. Er hoffe jetzt auch auf die Hilfe der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft (KAG) Wirtschaftsregion Osthavelland, in der seit 2010 die Gemeinden Brieselang, Dallgow-Döberitz, Schönwalde-Glien und Wustermark, die Städte Falkensee, Ketzin/Havel und Nauen und der Landkreis Havelland mit dem Ziel zusammenarbeiten, die wirtschaftlichen Entwicklungspotenziale der Region zu bündeln und optimal zu nutzen.

Schutzstatus müsste aufgehoben werden

Hauptproblem ist, dass diese Potenzialfläche in einem Landschaftsschutzgebiet liegt und dieser Schutzstatus aufgehoben werden müsste. Dafür ist das Land Brandenburg zuständig. Der Landkreis Havelland könne nur mit einer entsprechenden Stellungnahme helfen, so der Landrat.

Das Birkenhof-Fleischwerk im Gewerbegebiet Perwenitz. Quelle: Tanja M. Marotzke

Erschwerend hinzu komme die Erschließung, wie der Perwenitzer Ortsvorsteher sagt: „Fast der gesamte Verkehr rollt über die Landesstraße 161 durch Perwenitz. Das ist aufgrund des schlechten Zustandes der Straße kaum noch vertretbar. Bevor weitere Gewerbeflächen ausgewiesen werden, muss die Landesstraße grundhaft saniert werden“, so Jörg Meyer. Auch das ist Sache des Landes Brandenburg.

In Etzin gibt es noch freie Gewerbeflächen

Betrachtet man das Umland von Schönwalde-Glien wird schnell klar, wie wichtig es ist, neue Gewerbepotenziale anzubieten: Das Güterverkehrszentrum Wustermark ist voll ausgelastet, Nauen nimmt die Erweiterung des Gewerbegebietes „Ost“ in Angriff, in Falkensee gibt es kaum noch Gewerbeflächen (und wenn, dann kleine), in Ketzin/Havel soll ein kleines Gebiet an der Falkenrehder Chaussee entwickelt werden. Einzig im Gewerbegebiet Etzin (Mosolf und Hermes) sind noch etwa zehn Hektar frei, die Mosolf oder andere Firmen nutzen könnten. Allerdings gibt es auch dort Probleme mit der Infrastruktur, solange nicht eine Umgehungsstraße für den Wustermarker Ortsbereich Wernitz gebaut ist.

In der nächsten Beratung der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Wirtschaftsregion Osthavelland wird es um das Thema Gewerbeansiedlungen gehen, wie Ketzins Bürgermeister Bernd Lück (FDP) sagt.

Von Jens Wegener