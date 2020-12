Schönwalde: In diesem Wald wird Essen illegal entsorgt 

Schönewalde-Glien

Toastbrot, Gurken und jede Menge weitere Abfälle liegen seit einigen Tagen im Forst bei Schönwalde. Wieder einmal. Die dort entsorgten Essensreste heben die illegalen Müllablagerungen in den Wäldern Havellands (MAZ berichtete) auf ein neues Maß. Nicht nur für die Umwelt ist das gefährlich, auch für Wild- und Haustiere können die teils bereits verschimmelten Abfälle zu einem großen Problem werden. Anwohnerin Inge Schwenger berichtete in einer lokalen Facebook-Gruppe über den Müllberg und machte dort ihrem Ärger Luft.

Ein Freund habe ihr am Mittwoch Fotos von den im Wald geschickt. Inge Schwenger ist sicher: Der Müll muss von einem Gastronomen oder Imbiss stammen. „Es ist zu viel, als dass das normaler Hausmüll sein könnte“, sagt die 62-Jährige. Viele Produkte würden zudem aus einer Produktlinie stammen.

Der Müll schadet der Umwelt und den Tieren

Schwenger ärgert sich maßlos über den Müll. Vor allem, weil dieser sowohl für die Umwelt, als auch für Tiere des Waldes gefährlich ist. „Teilweise sind die Sachen verschimmelt. Das gefährdet die Wildtiere und ist auch für Hunde gefährlich, wenn Spaziergänger mit ihnen dort langlaufen“, sagt sie. Sie wünscht sich mehr Aufklärungsarbeit. „Wir müssen unsere Wälder schützen“, appelliert sie. „Und uns fragen: Was ist für unseren Wald gut, und was nicht?“

Denn der würde aktuell schon genug leiden. So gebe es in der Region ein großes Birkensterben, erzählt Inge Schwenger. Auch die weiter steigenden Dürre- und Hitzewellen im Sommer sowie der Klimawandel generell würden den Wäldern in Brandenburg mächtig zusetzen. Da brauche es nicht noch unachtsame Menschen, die ihre Essensreste in den Wäldern entladen, sagt sie wütend.

Seit zwei Jahren wird der Wald regelmäßig zugemüllt

Dass derlei Müllvergehen öfter vorkommen, ärgert sie. „Seit zwei Jahren werden mehrere Stellen dort im Wald regelmäßig zugemüllt“, erzählt Schwenger. Vielleicht würden die Verursacher ja gar denken, den Waldbewohnern mit den Futtermitteln zu helfen, grübelt sie. „Aber mit verschimmelter Jagdwurst hilft man den Tieren doch ganz sicher nicht.“

Schon im letzten Sommer wurde der Wald mit Essen verdreckt. Quelle: Privat

Die für das Revier zuständigen Jäger habe sie bereits nach den Essensabfällen gefragt. Die hätten glaubhaft abgewunken und beteuert, dass sie die Tierarten im Wald gut kennen und wüssten, „dass die Tiere an das Essen nicht gewöhnt sind“, es ihnen eher schade, als helfe.

Informiert hat Inge Schwenger über den neuerlichen Vorfall auch den Vorsitzenden der lokalen Jagdgenossenschaft, der den zuständigen Förster in Kenntnis gesetzt hat. Bei der Gemeindeverwaltung Schönwalde war für Nachfragen zwischen den Feiertagen niemand erreichbar. Inge Schwenger sitzt selbst im Umweltausschuss der Gemeinde Schönwalde. „So kann es nicht weitergehen“, sagt sie und sucht nun Wege, verstärkt gegen diese Art der Verschmutzung vorzugehen. Vor allem die Täter will sie überführen. „Ich werde mich für Wildkameras einsetzen“, sagt sie. Rechtlich sei das kein Problem, sagt sie.

