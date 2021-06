An der Schule für Sozialwesen „Sophie Scholl“ der Arbeiterwohlfahrt in Premnitz erhielten die Schulabgänger ihre Zeugnisse und Zertifikate. Schulleiterin Kerstin Müller verteilte Lob für herausragende Leistungen. Ein hintergründiges Theaterstück stand am Beginn des Festaktes.