Schulleiterin Claudia Mueller: Von Retzow nach Kalifornien

Retzow/San Francisco

Claudia Mueller muss selbst lachen, als sie ihre Geschichte erzählt. „Mein Plan war es, für ein paar Monate ins Ausland zu gehen. Eine Zeit lang in einer anderen Kultur leben, die Sprache verinnerlichen, neue Erfahrungen sammeln.“ Vier Monate sollten es werden. Damals, 2009. Daraus geworden sind inzwischen – mit einer Unterbrechung – elf Jahre. Eine Zeit, in der das Leben der 41-Jährigen, die gebürtig aus der Gemeinde Retzow des Amtes Friesack stammt, gleich mehrere ungeplante Wendungen nahm.

Doch der Reihe nach. Was in ihrer Heimat im Havelland geschieht, verfolgt Claudia Mueller auch aus der Ferne nach wie vor sehr genau. Mit ihren Eltern, die in Retzow leben, steht sie in ständigem Austausch. Wenn nicht gerade Corona den Alltag lahmlegt, ist sie ein bis zwei Mal im Jahr auf Deutschlandvisite, besucht dann vor allem auch die Heimat im Havelland. Als ihr Vater vor einigen Tagen in der MAZ den Bericht über die Schulleiterin der Deutschen Internationalen Schule im Silicon Valley, Kathrin Röschel, las, schickte er seiner Tochter den Artikel postwendend über den großen Teich. „Das war wirklich witzig“, erzählt Claudia Mueller, die seit August 2020 selbst als Direktorin eine deutsche Schule in Kalifornien leitet. „Kathin Röschel und ich, wir sind ja Kollegen. Ich kenne sie auch persönlich. Bis vor drei Jahren gehörte unsere Schule noch zur Deutschen Internationalen Schule, die Kathrin Röschel jetzt leitet.“ Auch Röschels familiäre Wurzeln liegen im Havelland – ihr Vater stammt aus Rathenow. „Es scheint, als würde das Havelland eine gute Quelle für Schuldirektorinnen in Kalifornien sein“, meint Claudia Mueller scherzhaft.

Erst Lehrerstudium – dann zum Radiopraktikum nach San Francisco

Sie selbst absolvierte ein Lehrerstudium für die Fächer Englisch und Französisch. Anschließend reiste sie nach San Francisco, zu besagtem Auslandsaufenthalt. „Beim Radiosender KUSF habe ich ein Praktikum gemacht, hatte dort eine eigene Radioshow“, erinnert sie sich. Das Radiomachen ließ die 41-Jährige nicht mehr los. Bis heute arbeitet sie bei dem Sender, der inzwischen unter dem Namen KXSF läuft. Einmal wöchentlich, immer am Donnerstagabend zur besten Sendezeit um 20 Uhr, bringt sie den Hörern dann deutsche Musik näher. „Querbeet alles, was so aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt“, sagt sie.

Claudia Mueller, gebürtig aus Retzow (Havelland). Quelle: Privat

Ebenfalls beim Radio lernte sie ihren heutigen Mann kennen. Er sorgte dafür, dass die Retzowerin ihren Lebensmittelpunkt nach den geplanten vier Monaten nicht zurück nach Deutschland verlegte, sondern in Kalifornien blieb. „Natürlich war das so nicht geplant“, sagt sie, „aber ich habe meine Entscheidung bis heute nie bereut“. Längst sind die beiden verheiratet, wenngleich sie zwischenzeitlich eine Fernbeziehung führen mussten. „2013 bin ich nach Deutschland zurückgekehrt, um meine Doktorarbeit anzufangen“, erzählt Claudia Mueller. „Beruflich ging es damals für mich irgendwie nicht weiter, ich habe viel gejobbt und mich mit wenig Geld über Wasser gehalten. Deshalb wollte ich einfach noch mal was anderes machen.“ 2017 schloss Claudia Mueller ihre Doktorarbeit in englischer Didaktik in Braunschweig erfolgreich ab, anschließend zog es sie zurück nach Kalifornien.

Erst Halb-, dann Vollzeit – erste Stellvertreterin, dann Schulleiterin

Die Jobsuche brachte sie schließlich an die „East Bay German International School“ (EBGIS), eine deutsche Privatschule in Emeryville an der Ostküste der Bucht von San Francisco. Aus einer 50-Prozent-Stelle wurde schließlich eine Vollzeitstelle, dann die Position der stellvertretenden Schulleiterin und im August 2020 die Direktorenstelle. „Das deutsche Bildungssystem genießt hier in den USA ein sehr hohes Ansehen“, weiß Claudia Mueller. „Aus diesem Grund schicken viele amerikanische Familien ihre Kinder zu uns.“ 70 Prozent ihrer Schüler kommen aus amerikanischen Haushalten, nur 30 Prozent aus Auswandererfamilien oder Familien, bei denen zumindest ein Elternteil aus Deutschland stammt. Claudia Mueller ist stolz auf die Entwicklung ihrer Schule. „Vor drei Jahren hatten wir noch 70 Schüler, inzwischen sind es bereits 155. Ich bin sehr gespannt, wo der Weg uns noch hinführt.“

Aktuell führt sie Gespräche mit Interessenten, die im nächsten Schuljahr auf die Schule kommen wollen. Aufgrund von Corona passiert das per Videokonferenz. Anders als der Unterricht an der Schule. „Wir lehren das gesamte Schuljahr schon mit Präsenzunterricht vor Ort“, berichtet sie. Möglich sei dies aufgrund zahlreicher Vorkehrungen und Hygienemaßnahmen, die auch fruchten. „Das Ganze funktioniert, weil unser gesamtes Team, die Schüler, die Familien an einem Strang ziehen“, sagt Claudia Mueller nicht ohne Stolz. Keinen einzigen Coronafall habe ihre Schule bislang verzeichnet.

Die Retzowerin scheint längst angekommen in ihrer neuen Heimat. Zugleich, sagt sie, sei sie stolz auf ihre deutschen Wurzeln. „Ich freue mich über jede Bratwurst, jedes gute Brötchen, das mir hier über den Weg läuft“, verrät sie lachend. Wenn Schule und Radio es zulassen, verbringt sie ihre Freizeit vor allem „draußen. Wir gehen gern wandern, sind mit dem Rad unterwegs oder am Wasser“. Die Natur ist auch das, was Claudia Mueller bei ihren Abstechern in die Heimat am intensivsten genießt, wenngleich die Gemeinde Retzow mit ihren rund 500 Einwohnern der absolute Gegenentwurf zur Metropole San Francisco ist. „Meine Eltern wohnen in Retzow nur wenige Meter vom Wald entfernt. Dort bin ich gern unterwegs. Ich mag aber auch den Weitblick über die Felder und Wälder, den Horizont zu sehen – das hat für mich etwas sehr Verbindendes.“

Mit ihrem Ehemann ist Claudia Mueller am liebsten draußen unterwegs und sportlich aktiv. Quelle: Privat

Ab und zu schlägt das Heimweh durch, „verstärkt in den letzten Monaten, als es nicht mehr so einfach war, rüber zu reisen“, sagt sie. Was sie besonders vermisse? „Den Brandenburger Schnack, sich zu unterhalten, den Dialekt aus der Heimat zu hören.“ Aus diesem Grund läuft bei Claudia Mueller im Auto oft ein deutsche Radiosender. Denn: „Vor allem, wenn ich den Verkehrsfunk höre, Stau auf der B 5 oder so, kommt mir die Entfernung zwischen San Francisco und dem Havelland gar nicht mehr so groß vor.“

Von Nadine Bieneck