Schwer verletzter Rotmilan aus Kotzen – das ist aus ihm geworden

Diese Nachricht dürfte Max Hermansen aus Kotzen freuen. Der schwer verletzte Rotmilan, den er im Herbst vergangenen Jahres entdeckt hatte, ist von den Verletzungen genesen. Am vergangenen Sonntag wurde er in die Freiheit entlassen.

Mitte November vergangenen Jahres beobachtete Hermansen auf Fotopirsch einen verletzten Rotmilan.

In die Vogelschutzwarte

Doch schnell bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Das Tier bewegte sich kaum. „Es war schon total entkräftet.“ Ein Flügel hing matt herab – offenbar eine Verletzung. Max Hermansen ging zunächst davon aus, das Tier könne sich erholen. Einen Tag später war der Rotmilan noch da. Offenbar konnte er sich nicht mehr aus eigener Kraft fortbewegen. Max Hermansen informierte die staatliche Vogelschutzwarte in Buckow. Mitarbeiter holten den Rotmilan ab.

Derweil hatte Max Hermansen seine Fotos in einem Havelland-Portal auf Facebook eingestellt. Schnell waren die Kommentatoren zur Stelle und mutmaßten, dass auf das Tier geschossen worden sei. Torsten Langgemach von der staatlichen Vogelschutzwarte bestätigte das nicht.

Torsten Langgemach ist Leiter der staatlichen Vogelschutzwarte Buckow. Quelle: Ralf Stork

Er kennt sich mit Greifvögeln aus. „Das sieht aus wie eine Pfählung“, sagt Langgemach. Das seien Verletzungen, die sich Greifvögel immer wieder mal selber zuziehen. „Wenn sie sich auf eine Maus in einem Feld stürzen und Gehölz im Weg ist, dann sind diese Verletzungen nicht ungewöhnlich.“

Allerdings habe der Rotmilan, auf den Max Hermansen aufmerksam gemacht hatte, eine sehr schwere Verletzung am Flügel gehabt, die auch schon älter war.

In Ruhe gelassen

In der Vogelschutzwarte entschied man sich dazu, dem Vogel etwas Zeit zu geben. In der Hoffnung, er werde sich erholen. Das sah aber zunächst schlecht aus. Torsten Langgemach damals: „Das Tier ist nicht mehr in der Lage, sich selbst fortzubewegen und könnte sich in der Natur auch kaum noch ernähren. Man erkennt, dass sehr viel Gewebe fehlt, das sich nicht mehr regenerieren kann.“

Der Rotmilan harrte aus.. Quelle: Max Hermansen

Zunächst gab es also keine gute Prognose für den lädierten Rotmilan: Aufgrund einer schon älteren schweren Verletzung am Flügel und eines entzündeten Fußes konnte er sich nicht mehr fortbewegen und hätte in der Natur kaum eine Überlebenschance. Wie sich der Vo-gel die Verletzungen zuzog, bleibt ungewiss. Einen Hinweis auf eine Schussverletzung gibt es nicht, widerlegt die Vogelschutzwarte nun noch einmal die Vermutungen, die im vergangenen Herbst geäußert wurden.

Beringt und frei

In der Obhut der Vogelschutzwarte zeigte sich der Heilungsverlauf jedoch günstiger als erwartet, der Rotmilan erholte sich zusehends, so dass er in eine Pflegestation mit großer Flugvoliere gebracht wurde. Dort konnte er seine Flugfähigkeit wieder vollständig herstellen und seine Muskeln aufbauen.

Am 24. Januar wurde der Milan von einem Mitarbeiter der Vogelschutzwarte mit dem Ring „EA226416“ der Beringungszentrale Hiddensee markiert und bei Qualzow (Landkreis Oberhavel) mit einem vollen Kropf freigelassen. Der Vogel flog tadellos und baumte auch sicher auf einem dünnen Zweig auf.

