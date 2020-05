Vor diesen Herausforderungen stehen die Friseure im Havelland

Havelland

Unter strengen Hygieneauflagen dürfen Friseursalons wieder öffnen. Das heißt aber für die Kunden, dass sie auf ihren Kaffee im Salon verzichten und stattdessen Mund- und Nasenschutz tragen müssen. Trockenhaarschnitte sind tabu – Haare waschen beim Friseur nun Pflicht.

„Selber föhnen geht auch nicht“, sagt Sophia Zabrowski, Inhaberin des Salons „ Haarwerk“ in Falkensee. Wie alles genau ablaufen wird, sei schwer zu sagen: „Es gibt leider nicht ausreichend Infos von der Handwerkskammer“, meint sie. Zabrowski hat sich das nötige Wissen von entsprechenden Internetseiten geholt.

Anzeige

Weil es im „ Haarwerk“ an Lagerraum mangelt, müssen die Kunden ihren eigenen Mundschutz mitbringen. „Wir wissen nicht, wie lange der Pandemie -Zustand noch anhalten wird“, erklärt Sophia Zabrowski. Masken in großer Menge zu kaufen, woanders einlagern und am Ende nicht zu verbrauchen, wäre ein zu hoher Mehraufwand für den Salon. Die Auflagen sollen schließlich nicht auf die Preise aufgeschlagen werden: „Wir werden nichts extra berechnen“, sagt Zabrowski. Die Kosten für Einmalhandschuhe und den nun verpflichtenden Einwegumhang trägt der Salon.

Weitere MAZ+ Artikel

Das „ Haarwerk“ hatte in den vergangenen Wochen geschlossen – aber nicht nur wegen Corona. Ein Wasserschaden war zu beheben. „Unter anderen Umständen hätten wir die Bauarbeiten in den laufen Betrieb integrieren müssen“, sagt die Inhaberin. So gab es wenigstens Zeit, den Schaden in Ruhe zu beseitigen. Wie jetzt die Arbeit wieder anlaufen wird, sei noch nicht abzusehen.

Unangemeldet zum Friseur gehen, klappt nur noch in den seltensten Fällen. Termine sind die Regel. Vivien Richter vom Schönwalder Salon „Scher dich rein“ sagt, die Termine sind heiß begehrt und die Kunden warten geduldig. „Sie stehen in einer Schlange mit Abstand vor dem Salon“, so Richter. An diesem ersten Tag nach dem Neustart werden die Gäste auf dem Bürgersteig leicht nass vom Regen. „Es beschwert sich aber keiner“, sagt Vivien Richter.

Das Telefon klingelt fortwährend – viele Kunden rufen an, um die gewonnen Haarlängen der letzten Wochen wieder loszuwerden. Die, die schon einen Termin haben, halten sich an die Vorschriften. Sie bringen Masken mit und desinfizieren sich die Hände, wenn sie den „Scher dich rein“ betreten.

Ähnliches berichtet Silvana Milke aus dem Salon „ Claudia Schwarz“ in Ketzin. „Die Kunden sind happy, dass sie wieder Termine haben können“, sagt Milke. Das Verhalten sei vorbildlich. „Alle bringen ihre Masken mit und halten Abstand.“ Der Salon stellt Desinfektionsmittel bereit und hat Hinweise aufgestellt. „Und wenn ein Kunde einmal seine Maske vergisst, stellen wir auch eine“, sagt Silvana Milke. Die vergangenen Wochen der Zwangspause seien schwer gewesen, aber „da muss man halt das Beste draus machen“, sagt Milke. Informationen über die Hygienebestimmungen beim Friseur haben sich die Mitarbeiter des Salon „ Claudia Schwarz“ vom Ketziner Ordnungsamt geholt. Jetzt läuft der Betrieb wieder gut an.

Auch im Westhavelland stürmten die Kunden die Friseurgeschäfte. Überall war man bestens darauf vorbereitet. Auf eine Annehmlichkeit zusätzlich zur Tasse Kaffee müssen die Kunden aber vorerst verzichten: Das Durchblättern der Klatsch- und Tratschmagazine. Druckerzeugnisse werden aus hygienischen Gründen nicht mehr in Salons ausgelegt. Für wen es untrennbar zum Friseurbesuch dazu gehört, der muss ein eigenes Exemplar von zuhause mitbringen.

Von Vivien Tharun