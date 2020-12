SelmA-Musterwohnung in Rathenow bleibt am Netz

Havelland

Absenkbare Küchenschränke, elastische Schnürsenkel, eine Fernseh-Lupe oder ein höhenverstellbares WC – diese Angebote gibt es in der Musterwohnung SelmA. Es steht eine Auswahl an Alltagshelfern bereit, die Senioren oder Pflegebedürftigen das Leben in den eigenen vier Wänden erleichtern. Diese nun auch in Zukunft vor Ort besichtigt werden. Die Musterwohnung wird weitergeführt.

Der Name der Musterwohnung SelmA bedeutet „Selbstständig leben mit Alltagshilfen“. Eröffnet wurde sie am 22. Februar 2017 im Friedrich-Ebert-Ring 92a in Rathenow. Seitdem haben sich fast 2000 Menschen von den Beraterinnen des Pflegestützpunktes Havelland und der Wohnberatung des Diakonischen Werkes Havelland durch die Räume führen lassen.

Der Mietvertrag zwischen der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Rathenow und dem Landkreis Havelland sah zu Beginn eine kostenfreie Nutzung für die Dauer von drei Jahren bis zum 31.10.2019 vor. Eine erste Verlängerung des Mietverhältnisses wurde bereits im Jahr 2018 vereinbart.

Im Ergebnis erneuter Verhandlungen wurde nun der Mietvertrag unbefristet verlängert – der Kreis zahlt weiter keine Miete. Darüber hinaus wird das Nutzungskonzept künftig ergänzend die weitere Sozialberatung, einschließlich der Beratung und Information zu Freiwilligem Engagement/Ehrenamt sowie übergreifende Informations- und Schulungsveranstaltungen, umfassen.

„Die Musterwohnung SelmA hat sich seit ihrer Eröffnung zu einem etablierten Informations- und Beratungsangebot im Landkreis Havelland entwickelt, sagte nun Sozialdezernent Wolfgang Gall zum Erfolg der Musterwohnung.

„Für die KWR ist es sehr wichtig, dass unsere Mieterinnen und Mieter so lange wie möglich und solange es die Gesundheit zulässt in der eignen Wohnung leben können. Mit der Musterwohnung und dem SelmA-Projekt können sich unsere Mieterinnen und Mieter die entsprechenden Informationen holen.“ Das findet Danny Harwardt, Geschäftsführer der KWR, Deshalb habe sich die KWR entschlossen, dieses Projekt langfristig zu unterstützen.

Neu im Angebot von SelmA sind nun auch Produkte für an Demenz erkrankte Menschen und deren Angehörige. Dazu zählen zum Beispiel ein Nestelmuff, ein Kartenspiel, das Oma und Enkel gemeinsam miteinander spielen können, aber auch ein Jahreszeitenkalender. Interessierte finden in der Wohnung aber auch viele kleine Sportgeräte für zu Hause.

Ein weiteres Highlight ist eine Dreh-Sitz-Kombination. Mit ihr können Türschwellen zum Balkon hin überwunden werden und der Balkon kann unfallfrei genutzt werden.

Eine PDF-Broschüre zu SelmA gibt es im Internet unter www.havelland.de. Eine Neuauflage der Broschüre ist für 2021 geplant. Die Musterwohnung ist immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie nach Terminvereinbarungen geöffnet. Personengruppen werden grundsätzlich gebeten, sich vorab telefonisch anzumelden.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation kann die Musterwohnung derzeit nicht besucht werden. Die Beratungen finden aber weiterhin telefonisch statt.

Kontakt: Pflegestützpunkt Havelland, Telefonnummer 03385-551 68 23; Wohnberatung des Diakonischen Werkes Havelland, Telefonnummer 03385-53 77 66

