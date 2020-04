Was fliegt denn da? Das bedeuten die seltsamen Himmelskörper über dem Westhavelland

Westhavelland

Wenn es dunkel wird über Gülpe und Parey, dann strahlen die Sterne. Die klaren Nächte bieten Sterngucker derzeit ein schönes Bild. In den letzten Tagen wurden mehrfach Himmelserscheinungen gesichtet, deren Ursprung nicht jedem aufmerksamen Beobachter auf Anhieb klar war.

Wie an einer Kette

Wie an einer Perlenkette aufgezogen bewegen sich aktuell Nacht für Nacht Lichtpunkte in einer Reihe am Himmel entlang. Flugzeuge? Raumsonden? Gar Aliens? Mitnichten. Zu sehen waren die so genannten Star-Link-Satelliten. Dies ist ein im Aufbau befindliches Netzwerk aus Satelliten in einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Erstaunte Fragen

Der Multimilliardär Elon Musk ist Gründer des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX. Quelle: John Raoux/dpa

Dahinter steht der Multimilliardär Elon Musk, der mit seinem Weltraumunternehmen SpaceX den Aufbau von Starlink betreibt. Eines Tages soll dieses Satellitennetzwerk für schnelles Internet aus dem All sorgen. Elon Musk ist der Mann, der in Brandenburg das Tesla-Giga-Werk errichten lässt.

Satellitenstau im Orbit

Westhavelländische Sternengucker wissen aber auch: eine derartige Nutzungsverdichtung des erdnahen Orbits führt zu Staus im Weltraum. Wie bekannt wurde, musste sogar schon ein europäischer Erdbeobachtungssatellit ein Ausweichmanöver starten, um Zusammenstöße mit Starlink zu vermeiden.Die Starlink-Satelliten sind allerdings nur der Teil eines bombastischen Schauspieles, das zurzeit vom Sternenpark aus zu beobachten ist. Mit rund 180.000 Stundenkilometern rasen die so genannten Lyriden – Sternschnuppen – auf die Erde zu. Sie verglühen am Himmel. Der Neumond und der klare Himmel lassen einen guten Blick auf das Schauspiel zu.

Sternschnuppen am Himmel über dem Sternenpark Westhavelland. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Im Westhavelland, wo sich der erste Deutsche Sternenpark befindet, müssen die begeisterten Sterngucker derzeit von zuhause aus den Himmel beobachten. Die Teleskop-Fernrohre des Sternenparks stehen unter Verschluss – wegen des Eindämmungsverbotes zur Corona-Krise.

Kein Programm

Sterngucker können sich wegen der Corona-Krise zurzeit nicht versammeln. Quelle: Norbert Stein

Worauf sich Sterngucker aus Deutschland und Europa aber jetzt schon einstellen müssen: die Westhavelländischen Astronomietage, die eigentlich für Ende August geplant sind, finden voraussichtlich nicht statt. Zwar sei die Entscheidung noch nicht getroffen, am Mittwoch hieß es jedoch, es gebe „eine Tendenz zur Absage“.

Sie wollen den Blick gen Himmel richten und die Starlink-Satelliten selbst beobachten? Auf dieser Seite werden Sie fündig – einfach den eigenen Standort eingeben und die Beobachtungszeiten nachlesen.

Von Joachim Wilisch und Philip Rißling