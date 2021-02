Senioren wollen mehr Impfzentren im Havelland

Falkensee

Einen Brandbrief, so nennt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik das Schreiben, das er an Ursula Nonnemacher geschrieben hat. Er schrieb das nicht als Falkenseer an eine Falkenseerin, sondern als Vorsitzender des Kreisseniorenbeirates an die Gesundheitsministerin des Landes. Es geht um das geplante Impfzentrum im Havelland. Der Kreisseniorenbeirat will, dass es mehrere Impfstellen im Landkreis gibt.

Warten auf Entscheidung über Standort

Zwar hat der Beirat mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass auch im Havelland inzwischen ein Impfzentrum geplant ist. Das war ursprünglich nicht so vorgesehen. „Unsere Nachfragen beim Landkreis haben jedoch ergeben, dass der Standort immer noch nicht entschieden ist“, sagt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik. Da die endgültige Entscheidung bei der Gesundheitsministerin und der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) liegt, wendet sich der Kreisseniorenbeirat mit dem Offenen Brief an Ursula Nonnemacher (Grüne).

Viele Anrufe älterer Bürger

Anlass für den Brief ist die Tatsache, „dass uns täglich Anrufe erreichen, in denen uns insbesondere die älteren Mitbürger und Mitbürgerinnen dringend auffordern, mit unserem Bemühen nicht nachzulassen, die Impfzentren möglichst in den einzelnen Städten im Havelland einzurichten.“

Für dezentrale Impfungen

Für den Kreisseniorenbeirat ist es weiterhin wichtig, dass die Impfungen im Havelland dezentral erfolgen, um lange Wege zu vermeiden. „Daher schlagen wir zum Beispiel ein System vor, nach dem in einem wöchentlichen Wechsel die Impfungen in Rathenow, Nauen und Falkensee stattfinden, wobei als vierter Ort noch die Stadt Premnitz dazu kommen könnte, da dort sehr viele alte Menschen leben. Nach Information aus dem dortigen Seniorenbeirat sind das rund eintausend Mitbürgerinnen und Mitbürger.“ Mit einer ähnlichen Idee und mit ähnlichen Argumenten hatte sich der Beirat bereits im Januar an den Landrat des Havellandes gewandt.

Der Seniorenbeirat würde sich freuen, wenn die Ministerin eine derartige Regelung mit dem KVBB und dem Landkreis vereinbaren könnte, da sich dann die Wege zu einer Impfstelle verkürzen würden und eine Unterstützung beim Transport der Mitbürger zu diesen Zentren sehr viel einfacher zu organisieren wäre.

Ehrenamtliche Helfer sind denkbar

Und auch dies will der Kreisseniorenbeirat organisieren: „Auch bei der Einrichtung der jeweiligen Impfzentren wäre es aus meiner Sicht unproblematisch, hierfür vor Ort ehrenamtliche Helfer zu finden. Die Seniorenbeiräte der jeweiligen Städte würden sich hier auf jeden Fall engagieren, da das Bedürfnis nach wohnortnahen Impfzentren überall sehr groß ist“, schreibt Ulf Hoffmeyer-Zlotnik.

