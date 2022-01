Silvester 2021: So verlief der Jahreswechsel im Havelland

Havelland

Die Menschen im Havelland feierten ruhig in das Jahr 2022 hinein. Als zu 0 Uhr die Sektkorken knallten und die ersten Neujahrswünsche die Runde machten, da leuchteten schon die ersten Feuerwerksraketen am Himmel. Und das war bemerkenswert.

Die Böller und bunten Bilder am Himmel gaben keinen Beweis dafür, dass der Verkauf von Feuerwerkskörpern nicht erlaubt war.

Silvesterfeuerwerk am Himmel über Rathenow. Quelle: Joachim Wilisch

Für die Feuerwehren im Landkreis verlief die Nacht zum 1. Januar ruhig. Normalerweise hat die Feuerwehr stets 15 größere Einsätze, dazu viele kleinere. In dieser Nacht war das anders.

Zwei kleine Einsätze

In Premnitz ab es letzte Nacht dann zwei kleinere Einsätze. An der Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße und Schillerstraße brannte ein Altkleidercontainer. Sehr wahrscheinlich wurde das Feuer von einem Feuerwerkskörper ausgelöst.

Eine Böllerbatterie brannte. Quelle: Kay Harzmann

Kurz danach brannten noch Reste einer Böllerbatterie in der Alten Hauptstraße Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße. Der Altkleidercontainer wurde gelöscht, das Feuer zerstörte den Behälter. Ebenso wurden die Flammen an der Böllerbatterie gelöscht.

Hecke und Rasen

Kreisbrandmeister Lothar Schneider hatte am 1. Januar die Übersicht. „Es hat noch kleinere Einsätze in Falkensee und Brieselang gegeben“, sagte er. In einem Fall brannte eine Hecke und in anderem Fall eine Brachfläche. Beide Feuer waren schnell gelöscht. Zudem berichtete Schneider von einer Stromleitung, die – wohl durch einen Feuerwerkskörper – beschädigt wurde

Kreisbrandmeister Lothar Schneider. Quelle: Christin Schmidt

.

Auch für die Polizei war es -verglichen mit den Jahren vor Covid 19 – eine ruhige Silvesternacht. So gab es einige Einsätze wegen Ruhestörung, ebenso einige mit Bezug auf Pyrotechnik. Zu einem Mitternachts-Spaziergang von Corona-Leugnern und Impfgegnern kam es nicht.

Friedlicher Beginn

Nachdem die Havelland Kliniken in der Christnacht eine Geburt vermeldeten wurde in der Silvesternacht nach 0 Uhr kein Neujahrsbaby auf die Welt gebracht.

Das Jahr 2022 hat friedlich begonnen – Polizei- und Rettungskräfte hätten nichts dagegen, wenn es so bliebe.

Von Joachim Wilisch